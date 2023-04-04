【実体験】FIRE失敗…？早期リタイア後に後悔するパターンとは…

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0:00 FIRE・早期リタイアで失敗する人の特徴

1:01 本動画の目次

1:46 資産額別の配当金はいくら？

3:50 FIREの厳しい現実！年代別の貯金額

5:40 FIRE卒業?米国株暴落で大失敗

7:30 実際に会ったFIRE達成者のパターンは？

9:27 早期退職後の理想的な生活は？

11:00 FIRE後に会社員に戻る理由とは？

12:33 FIREして後悔しないための対策5選

14:39 レバナスでFIRE？無謀な節約・投資プラン

16:38 FIREは会社脱出装置としてはダメ

18:43 FIREを目指すよりも転職がおすすめ

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～【投資家ぽんちよ】について～

私「ぽんちよ」は現在29歳の経済的自由・セミリタイア（アーリーリタイア）

を目指し投資・資産運用を行う20代投資家です。投資対象としては

～日本株、米国株、投資信託、積立NISA、iDeCo～

となっており、高配当株を権利確定前に売却するという独自の投資法も行っています。

投資における武器は家計簿を駆使した節約！＆副業！

楽天ポイントセドリ、Youtube、ブログ、電脳セドリに挑戦中ですが

どれかで芽が出ることを信じて努力中！

最初の会社からは転職を経験して、…