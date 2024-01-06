【完全ガイド③】マネーフォワードMEでの資産管理術を現役FPが徹底解説！新NISA•iDeCo•年金・貯金はこう管理する！ #資産形成 #マネーフォワードME ＃家計簿アプリ
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■マネーフォワードME完全ガイドシリーズ
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【再生リスト】
【完全ガイド①】始め方とおすすめ設定
【完全ガイド②】全メニュー簡単解説＋口座グループ機能徹底解説
【完全ガイド③】資産形成＋資産管理完全版
今回の動画
【完全ガイド④】カテゴリー設定と記録の裏技
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■目次
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00:00 今回の動画の全体像
02:44 目次の説明
03:40 口座メニューで何ができるのか（確認できること）
09:27 資産メニューで何ができるのか（確認できること）
11:10 資産メニュー口座メニューでの問題点
12:27 資産管理のゴール①（この動画を通してどんな状態を目指してほしいか）
14:07 資産管理のゴール②（この動画を通してどんな状態を目指してほしいか）
16:20 資産…
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