【完全ガイド③】マネーフォワードMEでの資産管理術を現役FPが徹底解説！新NISA•iDeCo•年金・貯金はこう管理する！ #資産形成 #マネーフォワードME ＃家計簿アプリ

3時間 ago pikakichi2015@gmail.com

家計簿アプリマネーフォワードMEでの資産管理・資産形成の方法を現役ファイナンシャルプランナーが徹底解説しました。

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■マネーフォワードME完全ガイドシリーズ
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【再生リスト】

【完全ガイド①】始め方とおすすめ設定

【完全ガイド②】全メニュー簡単解説＋口座グループ機能徹底解説

【完全ガイド③】資産形成＋資産管理完全版
今回の動画

【完全ガイド④】カテゴリー設定と記録の裏技

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■目次
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00:00　今回の動画の全体像
02:44　目次の説明
03:40　口座メニューで何ができるのか（確認できること）
09:27　資産メニューで何ができるのか（確認できること）
11:10　資産メニュー口座メニューでの問題点
12:27　資産管理のゴール①（この動画を通してどんな状態を目指してほしいか）
14:07　資産管理のゴール②（この動画を通してどんな状態を目指してほしいか）
16:20　資産…

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