【完全ガイド③】マネーフォワードMEでの資産管理術を現役FPが徹底解説！新NISA•iDeCo•年金・貯金はこう管理する！ #資産形成 #マネーフォワードME ＃家計簿アプリ

家計簿アプリマネーフォワードMEでの資産管理・資産形成の方法を現役ファイナンシャルプランナーが徹底解説しました。

▼マネーフォワードMEアプリダウンロード▼

#pr https://app.seedapp.jp/click/v1/ad/951?site=8561&article=13269

————————————————

■マネーフォワードME完全ガイドシリーズ

————————————————

【再生リスト】



【完全ガイド①】始め方とおすすめ設定



【完全ガイド②】全メニュー簡単解説＋口座グループ機能徹底解説



【完全ガイド③】資産形成＋資産管理完全版

今回の動画

【完全ガイド④】カテゴリー設定と記録の裏技



————————————————

■ココナラ家計簿アドバイス

————————————————

家計簿歴10年で、様々な家計簿を試行錯誤してきた私が、人それぞれに合った家計管理方法を提案します。 初めての方にもご好評いただいているので、お気軽にご連絡ください！

▼まずは会員登録！2分で完了！

ココナラ新規会員登録で1000円獲得！/

https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3T8UPP+5R6WUA+2PEO+ODHIA

※紹介コード「RAMNTV」で1000円獲得して、以下のサービスを無料でサービスを受けられます

▼「家計簿アドバイス」サービスページ

悩まれている方/

▶︎お試しプラン：https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3T8UPP+5R6WUA+2PEO+TR13N&a8ejpredirect=https%3A%2F%2Fcoconala.com%2Fservices%2F2437654

一番人気/

▶︎1ヶ月コース：https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3T8UPP+5R6WUA+2PEO+TR13N&a8ejpredirect=https%3A%2F%2Fcoconala.com%2Fservices%2F226779

ピンポイントで解決/

▶︎手軽に質問相談コース：https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3T8UPP+5R6VAQ+2PEO+TR13N&a8ejpredirect=https%3A%2F%2Fcoconala.com%2Fservices%2F3104217

————————————————

■目次

————————————————

00:00 今回の動画の全体像

02:44 目次の説明

03:40 口座メニューで何ができるのか（確認できること）

09:27 資産メニューで何ができるのか（確認できること）

11:10 資産メニュー口座メニューでの問題点

12:27 資産管理のゴール①（この動画を通してどんな状態を目指してほしいか）

14:07 資産管理のゴール②（この動画を通してどんな状態を目指してほしいか）

16:20 資産…