【学長おすすめ】人生を良くするアイテム21選【良いお金の使い方編】：（アニメ動画）第194回
05:30〜 動画でおすすめしているディスプレイの型番に誤りがありました。
訂正してお詫びいたします。
誤：DELL S2421H
正：DELL S2421HS
※概要欄の商品リンクは訂正後の正しい商品を紹介しております。
━━━━━━━━━
00:00 intro
00:48 人生を良くするアイテム21選
01:27 ①パソコン
03:14 ②スマートフォン
04:49 ③サブディスプレイ
06:03 ④パソコン用の椅子
07:22 ⑤Qrio Lock
08:20 ⑥アレクサ
09:46 ⑦ドラム洗濯乾燥機
11:16 ⑧ロボット掃除機
12:20 ⑨abrAsusの財布
13:08 ⑩チラシお断りステッカー
13:55 ⑪フットヒーター
14:40 ⑫こたつ毛布
15:07 ⑬蒸気でホットアイマスク
15:50 ⑭フロアフロスとマウスウォッシュ
17:54 ⑮枕
18:23 ⑯入浴剤
19:49 ⑰コアラマットレス
21:20 ⑱ルームフレグランス
22:03 ⑲SNS
23:12 ⑳マイクロ法人
24:43 ㉑書籍『お金の大学』
26:17 まとめ
━━━━━━━━━
▼オンラインコミュニティ『リベシティ』
https://site.libecity.com/
★リベ大が本になりました！
Amazon
https://amzn.to/2VztyaF
楽天
https://books.rakuten.co.jp/rb/16310040/
━━━━━━━━━
【ご紹介した商品】
Macbook Air
https://www.apple.com/jp/macbook-air/
iPhone13
https://www.apple.com/jp/iphone-13/
DELL S2421HS
▼Amazon
https://amzn.to/3vRb0Xd
▼楽天
https://item.rakuten.co.jp/onedayonestyle/s2421hs/
オカムラ コンテッサ セコンダ
▼Amazon
https://amzn.to/374Undd
▼楽天
https://item.rakuten.co.jp/office-com/ok-cc87gr
Qrio Lock
▼Amazon
https://amzn.to/2OmIA3n
▼楽天
https://item.rakuten.co.jp/ebest/4573191100331
Echo Dot
▼Amazon
https://amzn.to/3sYxiTL
ななめドラム洗濯乾燥機
▼Amazon
https://amzn.to/3p805UQ
Roborock
▼楽天
https://item.rakuten.co.jp/yamada-denki/1381843019
キャッシュレス財布
▼楽天
https://item.rakuten.co.jp/srcc/m1101
薄いマネークリップ
▼Amazon
https://amzn.to/3paOsts
▼楽天
https://item.rakuten.co.jp/srcc/e1201z
薄い財布
▼Amazon
https://amzn.to/3b9hGEb
▼楽天
https://item.rakuten.co.jp/srcc/a1101/
チラシお断りステッカー
▼Amazon
https://amzn.to/3aS0N0o
▼楽天
https://item.rakuten.co.jp/ogriculture/paper_stop_yoko_s_001
フットヒーター
▼楽天
https://item.rakuten.co.jp/edion/4948309102178/
こたつ毛布
https://www.bellemaison…
Contents