【学長おすすめ】人生を良くするアイテム21選【良いお金の使い方編】：（アニメ動画）第194回

16時間 ago pikakichi2015@gmail.com

《訂正とお詫び》
05:30〜 動画でおすすめしているディスプレイの型番に誤りがありました。
訂正してお詫びいたします。

誤：DELL S2421H
正：DELL S2421HS
※概要欄の商品リンクは訂正後の正しい商品を紹介しております。

━━━━━━━━━

00:00 intro
00:48 人生を良くするアイテム21選
01:27 ①パソコン
03:14 ②スマートフォン
04:49 ③サブディスプレイ
06:03 ④パソコン用の椅子
07:22 ⑤Qrio Lock
08:20 ⑥アレクサ
09:46 ⑦ドラム洗濯乾燥機
11:16 ⑧ロボット掃除機
12:20 ⑨abrAsusの財布
13:08 ⑩チラシお断りステッカー
13:55 ⑪フットヒーター
14:40 ⑫こたつ毛布
15:07 ⑬蒸気でホットアイマスク
15:50 ⑭フロアフロスとマウスウォッシュ
17:54 ⑮枕
18:23 ⑯入浴剤
19:49 ⑰コアラマットレス
21:20 ⑱ルームフレグランス
22:03 ⑲SNS
23:12 ⑳マイクロ法人
24:43 ㉑書籍『お金の大学』
26:17 まとめ

━━━━━━━━━

▼オンラインコミュニティ『リベシティ』
https://site.libecity.com/

★リベ大が本になりました！
Amazon
https://amzn.to/2VztyaF

楽天
https://books.rakuten.co.jp/rb/16310040/

━━━━━━━━━

【ご紹介した商品】
Macbook Air
https://www.apple.com/jp/macbook-air/

iPhone13
https://www.apple.com/jp/iphone-13/

DELL S2421HS
▼Amazon
https://amzn.to/3vRb0Xd
▼楽天
https://item.rakuten.co.jp/onedayonestyle/s2421hs/

オカムラ コンテッサ セコンダ
▼Amazon
https://amzn.to/374Undd
▼楽天
https://item.rakuten.co.jp/office-com/ok-cc87gr

Qrio Lock
▼Amazon
https://amzn.to/2OmIA3n
▼楽天
https://item.rakuten.co.jp/ebest/4573191100331

Echo Dot
▼Amazon
https://amzn.to/3sYxiTL

ななめドラム洗濯乾燥機
▼Amazon
https://amzn.to/3p805UQ

Roborock
▼楽天
https://item.rakuten.co.jp/yamada-denki/1381843019

キャッシュレス財布
▼楽天
https://item.rakuten.co.jp/srcc/m1101

薄いマネークリップ
▼Amazon
https://amzn.to/3paOsts
▼楽天
https://item.rakuten.co.jp/srcc/e1201z

薄い財布
▼Amazon
https://amzn.to/3b9hGEb
▼楽天
https://item.rakuten.co.jp/srcc/a1101/

チラシお断りステッカー
▼Amazon
https://amzn.to/3aS0N0o
▼楽天
https://item.rakuten.co.jp/ogriculture/paper_stop_yoko_s_001

フットヒーター
▼楽天
https://item.rakuten.co.jp/edion/4948309102178/

こたつ毛布
https://www.bellemaison…

Contents

Related posts:

【サイドFIRE後の日常】1日投資ルーティン｜トレード、自炊、散歩する日々

銀八先生

第92回 共済と民間保険はどっちがお得？【お金の勉強 初級編】

関連投稿:

  1. 投資で生活！FIRE生活のメリットとデメリット│サイドFIRE│副業│セミリタイア
  2. 【副業初心者必見】旅行動画作成でお金を稼ぐ方法【ゆっくり解説】#Shorts
  3. サラリーマンやりながら会社設立。その後どうなった？【不動産投資と株式投資でFIRE】
  4. これで賃貸の敷金ゼロになる【全員必要な経費理解】#shorts
Tags: , , , ,

More Stories

【貯金の始め方】手取り19万円が最速で100万円貯金した方法

17時間 ago pikakichi2015@gmail.com

お金が貯まる人貯まらない人の習慣あるある　　#お金の勉強 #副業ビジネス #ギャンブル #読書 #スマホゲーム #習慣を変えれば人生が変わる #自己啓発 #金持ち弟貧乏兄さん

7日 ago pikakichi2015@gmail.com

【衝撃😳】人気YouTuber推定年収

7日 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

【学長おすすめ】人生を良くするアイテム21選【良いお金の使い方編】：（アニメ動画）第194回

16時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【貯金の始め方】手取り19万円が最速で100万円貯金した方法

17時間 ago pikakichi2015@gmail.com

お金が貯まる人貯まらない人の習慣あるある　　#お金の勉強 #副業ビジネス #ギャンブル #読書 #スマホゲーム #習慣を変えれば人生が変わる #自己啓発 #金持ち弟貧乏兄さん

7日 ago pikakichi2015@gmail.com

【衝撃😳】人気YouTuber推定年収

7日 ago pikakichi2015@gmail.com

【貯金額別】休日の過ごし方の違い

7日 ago pikakichi2015@gmail.com