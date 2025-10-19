【子供とお金】4000万円全世界株/S&P500/NASDAQ100を買った結果＆金融教育,教育費運用,生前贈与に関する考え方

私達夫婦は約5年半前から本気で節約貯金投資副業に力を入れてきたのですが、先日世帯資産5,900万円を突破しましたので、その内訳とリターンを公開していきます。また、子供名義の資産運用や生前贈与、金融教育に関してもお話します。

◆目次

00:00 前語り

01:33 資産公開

08:09 子供名義の資産運用方法

10:14 我が家の方針①

11:47 我が家の方針②

15:01 我が家の方針③

17:17 我が家の方針④

21:12 我が家の方針⑤

27:25 後語り

◆プロフィール

がまぐち夫婦と申します。

★夫婦で月7万円生活

★5年半で5,000万円の資産形成に成功（副業収益を除くと3100万円）

★本業収入から月40万円積立投資

★35歳までにセミリタイアが目標

「楽しく・無理なく」を大切にしながら節約しています。

このチャンネルでは、私たちの実体験を踏まえて、無理なくできる節約・貯金・投資について発信していきます。

少しでも興味を持ってくださった方…