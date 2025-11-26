【大赤字】在宅ワーク夫婦 節約の限界 貯金がどんどん減っていく！

【プロフィール】
コ○ナで会社勤めの年収が激減

[38歳]子供と老後に使えるお金と増やすべく
ネットビジネスの副業を開始するも
1年半で3,000円しか稼げず挫折

[40歳]メルカリ物販をプロから習い
初月14万達成、副業中に30万達成し脱サラ

[41歳]夫婦で在宅起業！
物販をやりながら物販スクールの運営・講師

このチャンネルでは
メルカリ物販をメインとした
副業、在宅ワークについての情報を
わかりやすく発信していきます！

夫婦で在宅ワークをしたい方や
現在、副業で失敗している方
これから副業で失敗したくない方に
お役に立てるような動画をお届けしたい
思いますので応援
よろしくお願いいたします♪

