【大丈夫！】50代貯金0円からでも老後の資産形成を間に合わせる具体的な方法【資産運用/副業/つみたてNISA/iDeCo】
00:00 質問
00:50 50代の金融資産の現状確認
03:26 前提条件
05:02 ①働き方を見直す
05:25 ↳収入を上げるか続けやすい仕事をする
05:39 ↳アルバイト・パート・正社員
08:22 ↳個人事業主
10:22 ↳70歳まで働く
12:29 ↳年金を増額して受け取る方法
13:00 ②生活レベル落とす
13:10 ↳独身時レベルに自由にコントロールしやすい
14:37 ↳車
15:21 ↳家賃
16:10 ↳携帯料金
17:14 ↳子供へのお金
19:04 ↳年金受給額と同等の生活費にする
20:50 ③65歳まで最低手取りの20％～25％を蓄財にまわす
23:05 パターン1 単身世帯貯蓄率20％
24:12 パターン2 二人世帯貯蓄率25％
25:20 注意点
