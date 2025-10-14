【大丈夫！】50代貯金0円からでも老後の資産形成を間に合わせる具体的な方法【資産運用/副業/つみたてNISA/iDeCo】

※この動画には広告・プロモーションが含まれており、当概要欄のリンクにはアフィリエイトリンクが含まれています。

最後小声で早口になっていますが隣人が帰宅してきたと思ったので慎重になっています。

【🔻著書】
すごい貯蓄　最速で1000万円貯めてFIREも目指せる！　
Amazon：https://amzn.to/3D4BdoS
好評のため重版されました！

【🔻おススメサービス】
◆つみたてNISA おすすめ証券口座
【SBI証券】
https://ad2.trafficgate.net/t/r/502/1025/301205_376232
○クレカ積立投資で0.5～1％付与
○口座開設・口座維持手数料無料
○eMAXIS Slimの全世界株式やS&P500など購入可能

◆iDeCoおすすめ証券口座
【マネックス証券】iDeCoおススメ証券口座
https://www.tcs-asp.net/alink?AC=C111306&LC=MXSEC1&SQ=0&isq=1

【楽天カード】
https://hb.afl.rakuten.co.jp/hsc/1af17d2e.e6104910.1a1493b3.03438020/?link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoic2hvcCIsInR5cGUiOiJoeWJyaWRfdXJsIiwiY29sIjoxLCJjYXQiOiIxIiwiYmFuIjoiMTY2NzYzIiwiYW1wIjpmYWxzZX0%3D

【🔻タイムテーブル】
00:00　質問
00:50　50代の金融資産の現状確認
03:26　前提条件
05:02　①働き方を見直す
05:25　↳収入を上げるか続けやすい仕事をする
05:39　↳アルバイト・パート・正社員
08:22　↳個人事業主　
10:22　↳70歳まで働く
12:29　↳年金を増額して受け取る方法
13:00　②生活レベル落とす
13:10　↳独身時レベルに自由にコントロールしやすい
14:37　↳車
15:21　↳家賃
16:10　↳携帯料金
17:14　↳子供へのお金
19:04　↳年金受給額と同等の生活費にする
20:50　③65歳まで最低手取りの20％～25％を蓄財にまわす
23:05　パターン1　単身世帯貯蓄率20％
24:12　パターン2　二人世帯貯蓄率25％
25:20　注意点

・【黄金の比率】貯金と投資の理想の割合は？【ポートフォリオ】

・投資初心者が始めるなら積立nisa！メリット・デメリット！おススメ証券口座+方向性も話します！貯金・節約から投資も考える！

・【最強の老後資金】iDeCo(イデコ/個人型確定拠出年金)のメリット・デメリットを徹底解説！【投資/貯金/節約】

・【利用歴3年以上】楽天ふるさと納税が最強である理由【楽天経済圏】

・ふるさと納税の仕組みやり方を解説！会社員のできる節…

  1. 【必見】50代・60代の資産運用に必須！ 米国株の大暴落から資産を守る債券ETFのメリットと注意点！
  2. 【初心者用】正しい副業の始め方＜稼ぐ力＞
  3. 【2022年最新版】将来性のある資格ランキング！ #Shorts
  4. 【超重要】資産形成は副業より節約からを行うべき理由を徹底解説！節約→貯金→投資の波に乗れ！！！
