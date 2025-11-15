【勝ち組へ】資産1000万→3000万で人生のステージが変わる理由。FIRE・早期リタイア戦略

1日 ago pikakichi2015@gmail.com

▼楽天証券・新NISAの始め方！口座開設のやり方

▼毎月配当金生活、コレでできます

ぽんちよチャンネルの動画では広告を含みます
みんなが「資産形成をしたい」「何を使えばいいかわからない」
という時に私自身が使っていたり、無料で安心して使える
サービスをわかりやすく今後も解説していきます！
0:00 S&P500超えを狙える投資信託3選
0:59 本動画の目次
1:25 貯金1000万円の割合は？毎月必要な積立額
5:26 資産3000万円・アッパーマス層の条件とは？
9:22 アッパーマス層の罠とは？早期リタイア
14:27 3000万円は会社員でも可能？条件
15:00 3000万と早期リタイア・FIRE！準富裕層

【ご依頼・問い合わせ】
メールアドレス
→pontiyofire@gmail.com
※個人的な質問等は対応いたしかねます

～【投資家ぽんちよ】について～
私「ぽんちよ」は現在30歳の経済的自由・セミリタイア（アーリーリタイア）
を目指し投資・資産運用を行う投資家です。投資対象としては
～日本株、米国株、投資信託、積立NISA、iDeCo～
となっており、高配当株を権利確定前に売却するという独自の投資法も行っています。
投資における武器は家計簿を駆使した節約！＆副業！
楽天ポイントセドリ、Youtube、ブログ、電脳セドリに挑戦中ですが
どれかで芽が出ることを信じて努力中！

最初の会社からは転職を経験して、現在は北陸の職場で
のびのびとサラリーマンやってます、幸せです
これからもお金や投資に関わること、
（投資初心者向けの証券口座の使い方解説動画など）
副業・セミリタイアに関わることを発信していくので
ぜひチャンネル登録お願いします
「ぽんちよ」です…。「ポンチョ」じゃないのでご注意を…

AmazonのリンクはAmazonアソシエイトっていってこのリンクから
購入するとぽんちよにAmazonからお小遣いが入っちゃうので、
嫌な方は自分でネット検索してね。逆に応援してくれると嬉しいです^^
#新NISA #戦略 #3000万 #アッパーマス #1000万 #貯金 #FIRE #早期リタイア #富裕層 #投資 #資産形成 #ぽんちょ​ #ポンチョ

