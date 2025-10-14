【初心者向け】資産運用って結局どうすれば良いの？に対する具体的回答【超シンプルプラン】【株式投資編】（アニメ動画）：第17回

※2021年に名称が変更されています
SBI・バンガード・S&P500・インデックス

SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
『リベ大ブログ：SBI証券の口座開設手順を解説』

【簡単】SBI証券の口座開設手順を解説してみた（初心者向け）

　
▼両学長著書 一生お金に困らない「5つの力」が身につく書籍！
『【改訂版】本当の自由を手に入れる お金の大学』（2024年11月20日(水)発売）
—————————————

00:00 intro
00:45 超初心者向けに、シンプルで難易度が低いプランを紹介します（結論）
01:49 投資初心者にとって重要なこと
01:53　❶貯金を増やすこと
03:33　❷伝統的資産（株・債権）から始めること
05:10　❸小額から始める
06:57　❹手数料は出来る限り払わない
08:44　❺税金は出来る限り払わない
初心者の資産運用の具体例
10:43　SBI・バンガード・S&P500・インデックスとは
11:31　魅力１：S&Pに連動している
12:14　魅力２：コストがめちゃくちゃ低い
13:05　魅力３：積み立てNISA対応で非課税
16:32 S&P500に対する懸念点
18:07 S&P500に投資したその後　
18:58 まとめ　
20:14 参考動画一覧

について解説しています。

※この動画は、【こびと株.com】との提携コンテンツとして配信しています。
【こびと株.com】
『【初心者向け】資産運用って結局どうすれば良いの？に対する具体的回答【超シンプルプラン】』

リベ大おすすめサービスのご紹介

【関連資料】
「つみたてNISAの概要」（金融庁）
https://www…

