【初心者向け】資産運用って結局どうすれば良いの？に対する具体的回答【超シンプルプラン】【株式投資編】（アニメ動画）：第17回

※この動画には広告・プロモーションが含まれており、当概要欄のリンクにはアフィリエイトリンクが含まれています。

◆SBI・バンガード・S&P500・インデックス に投資ができる証券口座

【SBI証券】

https://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=0100p92900geuv

✓口座開設・口座維持手数料無料

✓取引手数料業界最安クラス

✓国内株・外国株、トップクラスの豊富な投資先

※2021年に名称が変更されています

SBI・バンガード・S&P500・インデックス

↓

SBI・V・S&P500インデックス・ファンド

https://site2.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_fund&cat1=fund&cat2=none&dir=info&file=comment/fund_comment_190905_01.html

『リベ大ブログ：SBI証券の口座開設手順を解説』



▼オンラインコミュニティ『リベシティ』

https://site.libecity.com/?referral=yt

▼両学長著書 一生お金に困らない「5つの力」が身につく書籍！

『【改訂版】本当の自由を手に入れる お金の大学』（2024年11月20日(水)発売）

Amazon

https://af.moshimo.com/af/c/click?a_id=2208481&p_id=170&pc_id=185&pl_id=4062&url=https://www.amazon.co.jp/dp/4023323780

楽天

https://books.rakuten.co.jp/rb/18041936/

—————————————

00:00 intro

00:45 超初心者向けに、シンプルで難易度が低いプランを紹介します（結論）

01:49 投資初心者にとって重要なこと

01:53 ❶貯金を増やすこと

03:33 ❷伝統的資産（株・債権）から始めること

05:10 ❸小額から始める

06:57 ❹手数料は出来る限り払わない

08:44 ❺税金は出来る限り払わない

初心者の資産運用の具体例

10:43 SBI・バンガード・S&P500・インデックスとは

11:31 魅力１：S&Pに連動している

12:14 魅力２：コストがめちゃくちゃ低い

13:05 魅力３：積み立てNISA対応で非課税

16:32 S&P500に対する懸念点

18:07 S&P500に投資したその後

18:58 まとめ

20:14 参考動画一覧

について解説しています。

※この動画は、【こびと株.com】との提携コンテンツとして配信しています。

【こびと株.com】

『【初心者向け】資産運用って結局どうすれば良いの？に対する具体的回答【超シンプルプラン】』

【関連資料】

「つみたてNISAの概要」（金融庁）

https://www…