【初心者】誰でもできるマイメイトのエージェントを選び方｜1つの質問に答えるだけ #shorts

【誰でもできるエージェントの選び方】マイメイトのエージェントの選び方に悩んでいますか？この記事では、たった1つの質問だけでエージェントが選べるように解説しています。投資は自分のスタイルによって戦略は様々。ただし、基本はこの質問で解決するはず。マイメイトを始めるなら読んでおきたい記事。

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