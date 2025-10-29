【切り抜き】コインランドリー投資で見た赤字地獄 #shorts
フルver.の視聴はこちらから
▶ https://youtu.be/Jz5B3eBNWEE
【楽待】
楽待新聞
【SNS】
公式LINE＠
公式TikTok
【運営】
コーポレートサイト
採用情報
#不動産投資
▶ https://youtu.be/Jz5B3eBNWEE
【楽待】
楽待とは
https://www.rakumachi.jp/about/?uiaid=youtube
楽待新聞
https://www.rakumachi.jp/news/?uiaid=youtube
【SNS】
公式Twitter
Tweets by RakumachiNews
公式LINE＠
https://page.line.me/nyb2478b
公式TikTok
https://vt.tiktok.com/ZSJdx8kM1/
【運営】
ファーストロジックチャンネル
https://www.rakumachi.jp/r/h4fua793?uiaid=youtube
コーポレートサイト
https://www.firstlogic.co.jp/?uiaid=youtube
採用情報
https://www.firstlogic.co.jp/recruit_information/?uiaid=youtube
#不動産投資
#楽待
#コインランドリー
#赤字
#投資