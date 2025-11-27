【再現性あり】資産1000万円で人生が変わる理由！達成のロードマップ

0:00 新NISAで1800万投資が必要ない理由？
1:04 本動画の目次
1:25 資産1000万円で人生勝ち組になる理由とは？
3:03 資産1000万から投資が重要になる理由
8:17 平均貯金額からのシミュレーション
10:00 毎月の積立額はいくら？平均年収・手取り

～【投資家ぽんちよ】について～
私「ぽんちよ」は現在31歳の経済的自由・セミリタイア（アーリーリタイア）
を目指し投資・資産運用を行う投資家です。投資対象としては
～日本株、米国株、投資信託、積立NISA、iDeCo～
となっており、高配当株を権利確定前に売却するという独自の投資法も行っています。
投資における武器は家計簿を駆使した節約！＆副業！
楽天ポイントセドリ、Youtube、ブログ、電脳セドリに挑戦中ですが
どれかで芽が出ることを信じて努力中！

最初の会社からは転職を経験して、現在は北陸の職場で
のびのびとサラリーマンやってます、幸せです
これからもお金や投資に関わること、
（投資初心者向けの証券口座の使い方解説動画など）
副業・セミリタイアに関わることを発信していくので
ぜひチャンネル登録お願いします
「ぽんちよ」です…。「ポンチョ」じゃないのでご注意を…

