【全部暴露】1000万円全世界株/S&P500/高配当株を買った結果【米国株 積立NISA 投資信託】

#ふゆこ #節約オタクふゆこ🔽お仕事の依頼・お問い合わせはこちら

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

オススメ証券口座【全て口座開設手数料無料】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

🔽SBI証券

https://ad2.trafficgate.net/t/r/635/1025/306613_382830/

✅取引手数料業界最安クラス

✅国内株・外国株、トップクラスの豊富な投資先

🔽楽天証券

https://ad2.trafficgate.net/t/r/2/738/306613_382830/

✅手数料が業界最安クラス＆楽天ポイントで支払える

✅操作しやすい画面

🔽auカブコム証券

https://www.tcs-asp.net/alink?AC=C115900&LC=AUK1&SQ=0&isq=100

✅auPAYカードでの積立で1％ポイント還元

✅au経済圏の方におすすめ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

オススメ動画

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

↓【投資初心者】ただの元会社員が3年間つみたてNISAをやった結果｜損しないコツ3選【オススメファンド】



↓【2023年最新】完全図解！新NISAまでにやるべき事7選｜特定口座は？一般NISAは？積立NISA



↓【浪費家から1000万貯金】29才会社員が達成した1000万貯金の道筋【貯金、転職、副業、積立NISA、投資】



↓【2023年6月】今から日本高配当株始めるならこの24銘柄を買います【利回りランキング】米デフォルト危機/日本株爆上がり



↓【知らないとヤバい】積立NISAの罠にハマらないための知識6選【米国株、全世界株、インデックス投資】



↓【資産が減る】50代60代の人がやってはいけない投資5選【老後資金/iDeCo/積立NISA】



↓【衝撃】リーマンショック後最大の銀行経営破綻！今後は？【初心者向け解説】米シリコンバレー銀行 SVB



0:00 intro

1:29 目次

1:43 ✅資産全体のポートフォリオ

4:20 └資産推移

4:51 ✅現金比率

8:39 ✅インデックス投資

10:00 ✅高配当株投資

10:40 └米国高配当株ETF

12:20 └日本高配当株（個別株）

15:00 └高配当株をやる理由

17:23 4年前の私は資産30万円でした

↓参考：こびと株.com

https://kobito-kabu.com/

↓参考：リスク許容度とは？（みずほ銀行）

https://www.mizuho-sc.com/beginner/story2/riskreturn/risk.html

↓参考：平均入院日数（生命保険文化センター）

https://www.jili.or.jp…