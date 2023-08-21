【全部暴露】1000万円全世界株/S&P500/高配当株を買った結果【米国株 積立NISA 投資信託】

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0:00 intro
1:29 目次
1:43 ✅資産全体のポートフォリオ
4:20 └資産推移
4:51 ✅現金比率
8:39 ✅インデックス投資
10:00 ✅高配当株投資
10:40 └米国高配当株ETF
12:20 └日本高配当株（個別株）
15:00 └高配当株をやる理由
17:23 4年前の私は資産30万円でした
↓参考：こびと株.com
https://kobito-kabu.com/
↓参考：リスク許容度とは？（みずほ銀行）
https://www.mizuho-sc.com/beginner/story2/riskreturn/risk.html
↓参考：平均入院日数（生命保険文化センター）
https://www.jili.or.jp…
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