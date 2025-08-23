【人生勝ち組】50代・60代は、●万円貯めてれば、安泰です…。平均貯金額・FIRE戦略
0:00 老後資金はいくらあれば安心？貯金額は
0:46 本動画の目次
1:11 50代・60代の老後破産の原因は？2000万円問題
2:37 50代・60代の貯金額の平均値・中央値
3:11 国民年金・厚生年金の受給額はいくら貰える？
4:33 60歳で逃げ切り＆切り崩し戦略の資産額
7:29 50代でFIRE・早期リタイアするにはいくら？
10:59 楽天SCHDで配当金生活をするには？
13:11 毎月配当金生活を実現する方法
～【投資家ぽんちよ】について～
私「ぽんちよ」は現在30歳の経済的自由・セミリタイア（アーリーリタイア）
を目指し投資・資産運用を行う投資家です。投資対象としては
～日本株、米国株、投資信託、積立NISA、iDeCo～
となっており、高配当株を権利確定前に売却するという独自の投資法も行っています。
投資における武器は家計簿を駆使した節約！＆副業！
楽天ポイントセドリ、Youtube、ブログ、電脳セドリに挑戦中ですが
どれかで芽が出ることを信じて努力中！
最初の会社からは転職を経験して、現在は北陸の職場で
のびのびとサラリーマンやってます、幸せです
これからもお金や投資に関わること、
（投資初心者向けの証券口座の使い方解説動画など）
副業・セミリタイアに関わることを発信していくので
ぜひチャンネル登録お願いします
「ぽんちよ」です…。「ポンチョ」じゃないのでご注意を…
