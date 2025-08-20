【人生分かれ道】1000万円を貯めると、挫折する理由。その後の世界とは？

▼マネーマシン、コレで作れます！

0:00 資産1000万円貯めた後の世界

0:58 本動画の目次

1:15 年代別の貯金1000万円の割合

5:06 資産1000万円で資産形成が終わる理由

8:13 高配当株や高配当投資信託を買うべき理由

11:46 アッパーマス層・資産3000万円の世界

14:18 準富裕層・5000万円以上は到達できるか？

～【投資家ぽんちよ】について～

私「ぽんちよ」は現在31歳の経済的自由・セミリタイア（アーリーリタイア）

を目指し投資・資産運用を行う投資家です。投資対象としては

～日本株、米国株、投資信託、積立NISA、iDeCo～

となっており、高配当株を権利確定前に売却するという独自の投資法も行っています。

投資における武器は家計簿を駆使した節約！＆副業！

楽天ポイントセドリ、Youtube、ブログ、電脳セドリに挑戦中ですが

どれかで芽が出ることを信じて努力中！

最初の会社からは転職を経験して、現在は北陸の職場で

のびのびとサラリーマンやってます、幸せです

これからもお金や投資に関わること、

（投資初心者向けの証券口座の使い方解説動画など）

副業・セミリタイアに関わることを発信していくので

「ぽんちよ」です…。「ポンチョ」じゃないのでご注意を…

