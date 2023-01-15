【人生の転換点】貯金500万の隠れた可能性とは？20代の実体験

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0:00 人生を変える？貯金500万の可能性
01:02 本動画の目次
01:24 貯金500万円保有する人の割合！20代〜60代
04:28 貯金額500万を達成すると起こりうる可能性・意義
11:31 貯金100万円の壁・500万円の壁・1000万円の壁とは？
13:32 ぽんちよが考える貯金500万を達成できる人とは？

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～【投資家ぽんちよ】について～
私「ぽんちよ」は現在28歳の経済的自由・セミリタイア（アーリーリタイア）
を目指し投資・資産運用を行う20代投資家です。投資対象としては
～日本株、米国株、投資信託、積立NISA、iDeCo～
となっており、高配当株を権利確定前に売却するという独自の投資法も行っています。
投資における武器は家計簿を駆使した節約！＆副業！
楽天ポイントセドリ、Youtube、ブログ、電脳セドリに挑戦中ですが
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最初の会社か…

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