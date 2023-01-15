【人生の転換点】貯金500万の隠れた可能性とは？20代の実体験

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～【投資家ぽんちよ】について～

私「ぽんちよ」は現在28歳の経済的自由・セミリタイア（アーリーリタイア）

を目指し投資・資産運用を行う20代投資家です。投資対象としては

～日本株、米国株、投資信託、積立NISA、iDeCo～

となっており、高配当株を権利確定前に売却するという独自の投資法も行っています。

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どれかで芽が出ることを信じて努力中！

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