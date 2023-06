【予告動画】2022年のスタートが未来の1000万円を作る！1月12日（水）より10日間連続で配信決定

「All Aboutマネー」公式YouTubeチャンネルの開設2周年を記念して、自分に合ったお金の作り方・貯め方を楽しく学べる10日間連続動画配信イベント「All About マネー お金を楽しむ10日間」を、1月12日(水)から1月21(金)までの期間で開催!

【イベントのタイムテーブルおよび出演者(敬称略)】

■1月12日(水)…「2022年12星座の金運総覧!」



占術研究家・心理テストクリエイター 章月綾乃

キズナ 武田裕司

敏感ファイル 柘植達大

All About 家計簿・家計管理ガイド 飯村久美

■1月13日(木)…「思考を変えるだけでお金が貯まる⁉『金持ち脳と貧乏脳』」



脳科学者 茂木健一郎

敏感ファイル 柘植達大

All About 貯蓄ガイド 西山美紀

■1月14日(金)…マネー賢者に学ぼう!スペシャル



All About マネーガイド 福一由紀

■1月15日(土)…1000万円貯金に成功!ラクして貯まる時短節約術



時短節約家 くぅちゃん

All About 家計簿・家計管理ガイド 飯村久美

■1月16日(日)…未来と楽しむための“世代間”家計簿トーク!



時短節約家 くぅちゃん

整理収納アドバイザー 海老原葉月

All About マネーガイド 福一由紀

■1月17日(月)…「年金のプロ」と「積立王子」に聞く!“老後を楽にする”お金を増やすライフプラン入門



セゾン投信代表取締役社長 中野晴啓

All About マネープラン・もらえるお金ガイド 井戸美枝

■1月18日(火)…「おしどり夫婦に学ぶ!幸せ老後のヒケツ♡」

タレント・落語家 林家ペー・パー子

All About マネーガイド 福一由紀

■1月19日(水)…マネー賢者3人で導く、60歳以降も続けられる副業・ビジネスの選び方!

経済コラムニスト 大江英樹

はますなFP総合事務所代表 浜砂和彦

株式会社LiSA LiSA 代表取締役社長 貴田加野

All About マネーガイド 福一由紀

■1月20日(木)…令和4年のお金の計画講座~ベテランFP深野先生への大質問会~

All About 投資信託ガイド 深野康彦

All About マネーガイド 福一由紀

■1月21日(金)…投資のプロに聞く! 50代からの”老後のための”明るい投資術

経済評論家 山崎元

All About マネーガイド 福一由紀

■All Aboutについ…