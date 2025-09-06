【一生持ちたい】20年以上増配！増える不労所得銘柄

“【ご依頼・問い合わせ】メールアドレス→pontiyofire@gmail.com※個人的な質問等は対応いたしかねます

～【投資家ぽんちよ】について～

私「ぽんちよ」は現在30歳の経済的自由・セミリタイア（アーリーリタイア）

を目指し投資・資産運用を行う投資家です。投資対象としては

～日本株、米国株、投資信託、積立NISA、iDeCo～

となっており、高配当株を権利確定前に売却するという独自の投資法も行っています。

投資における武器は家計簿を駆使した節約！＆副業！

楽天ポイントセドリ、Youtube、ブログ、電脳セドリに挑戦中ですが

どれかで芽が出ることを信じて努力中！

最初の会社からは転職を経験して、現在は北陸の職場で

のびのびとサラリーマンやってます、幸せです

これからもお金や投資に関わること、

（投資初心者向けの証券口座の使い方解説動画など）

副業・セミリタイアに関わることを発信していくので

「ぽんちよ」です…。「ポンチョ」じゃないのでご注意を…

