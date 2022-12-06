【リアル】普通の共働き夫婦が30代で資産5,000万円を貯められた理由3選【投資 FIRE】

8時間 ago pikakichi2015@gmail.com

こんにちは！ぱすたおです。
今回は「【リアル】普通の共働き夫婦が30代で資産5,000万円を貯められた理由3選」というテーマでお話します。

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【リアル】普通の共働き夫婦が30代で資産5,000万円を貯められた理由3選


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▼目次
00:00 intro
02:06 ①夫婦で目標を定めた
07:25 ②大きな買い物をしなかった
10:47 ③株価の上昇に乗れた
18:51 まとめ
20:17 おまけ

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＃FIRE #セミリタイア #サイドFIRE

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