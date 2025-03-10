【ミニマリスト】26歳で2500万円貯蓄できた理由。3年間、必死にお金を貯めました。生活費&資産内訳 | 収支公開 | 副業 | 貯蓄率40％ | 三人家族 | 投資 |

13時間 ago pikakichi2015@gmail.com

3年前まで夫婦の貯蓄額は100万円でした。奥さんの妊娠をキッカケに、本気で節約貯蓄をすることを決意。本業や副業を含めて年収も着々と増やしていき、3年で世帯資産を2500万円にすることができました。今回の動画では、そんなご夫婦(三人家族)の生活費紹介と、投資結果、節約術などを聞いていきます。

【ゆーぱぱさんとの人気コラボ動画】

26歳で2500万円貯蓄できた理由。3年間、必死にお金を貯めました。生活費&資産内訳 | 収支公開 | 副業 | 貯蓄率40％ | 三人家族 | 投資 |
▶︎https://youtu.be/5eYVNiy5D4I

夫婦で貯蓄100万円が、本気で2500万円貯めた究極の貯蓄術。収入推移 | 副業収入 | 貯蓄率40% | 三人家族 | 投資 |
▶︎ https://youtu.be/tfCpmPAlR_E

貯金170万円だった僕が、2000万円以上貯蓄できた具体的なアクション23選。節約 | 貯蓄 | 投資 | 断捨離 | 片付け | 副業 | やめたこと | ミニマリスト | 3人家族 |
▶︎ https://youtu.be/_d29XKQaPKA

伸び悩む「貯金1000万円」までが耐えどき！貯金170万円を2000万円にした我が家のマイルール。節約 | 貯蓄 | 家計管理 | お金が貯まる習慣 |
▶︎ https://youtu.be/WMylYKVt_2U

【ゆーぱぱさんのSNS】
Instagram▶︎ https://instagram.com/yuu_papa_?igshid=YmMyMTA2M2Y=

◆ Minimalist TakeruのSNSフォローはコチラ！
https://linktr.ee/Minimalist_Takeru

◆日本初！ミニマリストの片付けサービスを始めました！
HP▶︎ https://minimalsalon.jp/

◆動画編集者　岡田大樹
https://www.youtube.com/channel/UC0tJ_hQXQ4a8QfsZ3hyipEA/featured

動画依頼はこちらから
https://vanlifejapanrd.theblog.me/pages/5505324/menu

////////////////////
◆ 【密着取材させて頂ける方を募集】

【取材対象の方】
・ミニマリスト/シンプリスト
・家計管理・資産形成をしている
・お部屋・暮らしを紹介したい
・整理収納・片付けが得意

のいずれ。

申込の方はツイッターDMへ。
https://mobile.twitter.com/takeru4807

▶︎お申込みの記入項目は下記参照

①【希望内容】
密着取材の内容のご希望・ご要望を教えてください。

②【顔出しついて】
顔出し可
マスク着用での出演可
顔出し不可

③【ご住所】○○県/最寄り駅○○駅から徒歩○○分
④【ご都合】取材可能な曜日
⑤【お写真】お部屋のお写真を《複数枚》お願いします
⑥【応募理由】具体的にお願いします。
⑦【視聴者に何を伝えたいか】簡潔にお願…

Related posts:

ロウきゅーぶ
占い・スピリチュアル起業完全ロードマップ【特典付き】
第19回 新しい事業内容の決め方と注意点【マネして小さく始める】【稼ぐ 実践編】

関連記事:

  1. 生活が劇的に良くなる１８のこと
  2. 在宅のネット副業で稼げますの勧誘は絶対に稼げない！失敗談を暴露します
  3. 【書籍/要約・解説】『会社勤めのモヤモヤを吹き飛ばす副業の思考法　収入・転職・起業のリスクに打ち勝つ次世代型「働き方」』著者：國富 竜也 さん （約12分)
  4. 【あなたは上位何％？】40代で〇〇万円貯められると超優秀。人生挽回のチャンス
Tags: , , , ,

More Stories

【3年で人生を変えた】辛すぎた会社員を辞めるために僕がやったこと7つ

9時間 ago pikakichi2015@gmail.com

🌈我慢せずに全部叶えましょう🌈 “女子とお金のリアル” をご紹介します！【小田桐あさぎさんの本：自己啓発・ライフスタイル・引き寄せなどの本をご紹介】

10時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【ミニマリスト】貯金ゼロから30歳で資産1000万円達成の内容公開。私の節約貯金術。生活費公開 | 投資 | 都内在住 | 二人暮らし |

11時間 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

【3年で人生を変えた】辛すぎた会社員を辞めるために僕がやったこと7つ

9時間 ago pikakichi2015@gmail.com

🌈我慢せずに全部叶えましょう🌈 “女子とお金のリアル” をご紹介します！【小田桐あさぎさんの本：自己啓発・ライフスタイル・引き寄せなどの本をご紹介】

10時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【ミニマリスト】貯金ゼロから30歳で資産1000万円達成の内容公開。私の節約貯金術。生活費公開 | 投資 | 都内在住 | 二人暮らし |

11時間 ago pikakichi2015@gmail.com

お金が増えていくミニマリストの習慣。モノを減らし、丁寧に暮らせば貯金は増えていく。乱れた暮らしを整える | シンプルライフ

12時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【ミニマリスト】26歳で2500万円貯蓄できた理由。3年間、必死にお金を貯めました。生活費&資産内訳 | 収支公開 | 副業 | 貯蓄率40％ | 三人家族 | 投資 |

13時間 ago pikakichi2015@gmail.com