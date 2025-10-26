【ミニマリスト】正社員を辞めた私の生活費・貯蓄額・収入を全公開。都内一人暮らし | 28歳派遣OL | 年間150万円貯蓄 | 貯蓄額&年収推移 | 節約生活 | ダブルワーク |

会社員を辞めて派遣OLになった私の生活費、収入、資産額推移など赤裸々に公開します！今は30歳前後に1000万円の貯蓄を目指して、節約生活を送りながらダブルワークをしています。

【よしみ子さんとの人気コラボ動画】

正社員を辞めた私の生活費・貯蓄額・収入を全公開。都内一人暮らし | 28歳派遣OL | 年間150万円貯蓄 | 貯蓄額&年収推移 | 節約生活 | ダブルワーク |
収入が少なくなっても、年間150万円貯蓄できた理由。我慢せずにやめたこと。節約生活 | 月15万円生活 | 家計管理 | 貯蓄 |
貯金が5倍になった秘密は「持たない暮らし」でした。お金が貯まる人の部屋 | 節約 | 貯金 | 28歳派遣OL | ゆるミニマリスト | 都内1K7.5畳 | ルームツアー |
【全捨離】貯金のために物を捨てたら、5倍に増えました。持たない暮らしの節約生活。
【よしみ子さん】
