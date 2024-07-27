【ミニマリスト】家族と考える本気の貯金。お金を整える暮らし方。3人家族
【Shuさんとの人気コラボ動画】
【ルームツアー】3人暮らしミニマリスト主婦、スッキリ暮らすための環境づくり
▶︎ https://youtu.be/gmNGdyZ5rPI
【キッチンツアー】ミニマリストの暮らしやすいシンプルキッチン/キッチン収納/3人家族
▶︎ https://youtu.be/SIAjG3Jv6s0
家族がいてもシンプルに暮したかった理由。持たない暮らし
▶︎ https://youtu.be/bqJ46hhdd7Q
浪費体質から年間184万円節約できた家計管理術/3人暮らし/家計簿/生活費
▶︎ https://youtu.be/UQCJ4PY4POM
家族と考える本気の貯金。お金を整える暮らし方。3人家族
▶︎ https://youtu.be/4ZzFBimCaqk
3人家族。オススメのこだわりのアイテム。お気に入りアイテム。
▶︎ https://youtu.be/tlLITl4m9Vo
家族のためにも、モノは少ない方がいい。年間180万円節約/規則正しい暮らし/嫌なことをしない/片付かないストレス/どうでもいいことで悩まない/三人家族
▶︎ https://youtu.be/2Ji-7cgcFmQ
ミニマリスト生活4年目の私が、買わないモノと手放して良かったモノ24選。溜め込むより、使い切る生活に。
▶︎ https://youtu.be/zUjMsjj5Jpk
自分を苦しめていた悪習慣24選。ストレスなこと、気分を下げることはどんどん減らしていきたい。
▶︎ https://youtu.be/coT6LWIFBvY
【ShuさんのYouTubeチャンネル】
https://youtube.com/c/%E6%9A%AE%E3%82%89%E3%81%97%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%8F%E6%9F%8A
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