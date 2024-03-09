【ミニマリスト】夫婦二人暮らしの生活費は月13万円で十分。貯蓄4000万円突破した節約生活 | 資産内訳 | お金を使わない秘訣 | 質素倹約 | 少ないお金で楽しく暮らす |サイドFIRE |

48分 ago pikakichi2015@gmail.com

会社員だった独身時代、会社員を抜け出すために節約・貯蓄生活を始める。結婚後の生活費は、夫婦二人暮らしで月13万円になった。少ないお金で楽しく暮らす質素倹約な生活を続けた結果、世帯資産は4000万円を突破し、サイドFIREを達成。今回の動画では、生活費13万円の内訳と資産4000万円を突破できた質素倹約な節約生活の秘密に迫ります。

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