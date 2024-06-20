【ミニマリスト】お金が貯まる人が捨てた思考20選。お金で損する人。得する人。

9時間 ago pikakichi2015@gmail.com

お金持ちの人とそうでない人は、思考回路がそもそも違う。余計な思考、貧乏マインドを手放さなければ、お金持ちに到底なることはできない。思考は現実をつくる。お金持ち思考を身につけるためには、まずは貧乏になる思考を手放さなければいけない。

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