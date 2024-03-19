【ミニマリスト】あなたも月13万円生活はじめませんか？貯蓄4000万円でサイドFIREできたワケ | お金が貯まる思考 | 資産形成 | 夫婦二人暮らし | 質素倹約 | 少ないお金で楽しく暮らす |

45分 ago pikakichi2015@gmail.com

夫婦二人暮らしでも、質素倹約な生活で月13万円(一人7万円)で生活をする。現在では資産4000万円貯まり、サイドFIRE。ご主人は会社員(サラリーマン)を辞めて自由な暮らしへ。奥様は会社員を継続。今回の動画では、資産4000万円でサイドFIREできた理由と、現在の生活の実態に迫ります。

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