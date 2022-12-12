【マイメイトのFX自動売買：5ヶ月目】損益公開のまとめ #shorts

2時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【マイメイトのFX自動売買：5ヶ月目】

稼働5ヶ月目の収支報告
決済損益：-120,613円
累計損益：+4,179円

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