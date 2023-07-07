【ポイ活で世界一周のマスター】EXIT・りんたろー。も熱視線 クレカ×ポイ活のススメ／投資信託にも回せる理想の資産運用術／「預金より1000倍お得」その根拠とは？ (MONEY SKILL SET)

▼後編は7/10(月)配信。チャンネル登録&高評価お願いします▼https://youtube.com/c/PIVOT公式チャンネル

▼MONEY SKILL SETとは？

人生100年時代と言われる今、30代からでも資産運用は遅くない。新婚のEXIT・りんたろー。と転職した国山ハセンが「株・保険・住宅」など資産運用にまつわるスキルセットを一流のプロの講義を通じて“超大真面目”に学んでいく。

＜出演＞

りんたろー。（EXIT／お笑いタレント) @EXITCharannel

国山ハセン（PIVOTプロデューサー）

＜ゲスト＞

紀村奈緒美（ポイ活マスター）

【目次】

0:00 収録前 楽屋トーク

3:34 ダイジェスト

4:05 世界旅行を実現 ポイ活マスターの正体

8:01 3つの講義テーマ

10:44 ライフスタイルで診断 ポイ活チャート

17:00 ポイ活マスターのカード公開

＜過去の配信動画＞

▼#1「長期投資」 ゲスト：奥野一成氏

前編：https://youtu.be/ONsB-ECzQxk

後編：https://youtu.be/dLVlTvsWuWk

▼#2「保険にまつわる誤解」 ゲスト：泉田良輔氏

前編：https://youtu.be/NYNGHPQAyAE

後編：https://youtu.be/woxqtYv4QtM

▼#3「引退しても年収1億円稼ぐ運用論」 ゲスト：里崎智也氏

前編：https://youtu.be/4xbyaSdia50

後編：https://youtu.be/NqtevSwVQx8

▼#4「10秒で解決？持家vs賃貸論争」ゲスト：沖有人氏

前編：https://youtu.be/9y05eV8XZMw

後編：https://youtu.be/bbKOcaNPTWQ

▼#5「大和証券No.1アナリスト直伝 テクニカル分析術」ゲスト：木野内栄治氏

前編：https://youtu.be/PHlxD3Tk6ZQ

後編：https://youtu.be/8_52qJ8ZBIY

▼iOSアプリで全ての映像番組を無料で公開中▼

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