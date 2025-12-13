【プレ富裕層】資産7500万円で、人生設計が変わる理由。FIRE達成の実体験

▼楽天証券・新NISAの始め方・口座開設の方法

0:00 貯金7500万円を目指すべき理由

0:55 本動画の目次

1:20 7500万円で実現できる早期リタイア

4:43 7500万円は何年後に毎月いくら？

7:17 FIRE時の出口戦略は？切り崩し＆高配当株

9:35 楽天SCHDで配当金生活による早期退職

13:11 1億円・富裕層を目指すべき？

15:10 実体験のFIRE時の資産額は？

～【投資家ぽんちよ】について～

私「ぽんちよ」は現在31歳の経済的自由・セミリタイア（アーリーリタイア）

を目指し投資・資産運用を行う投資家です。投資対象としては

～日本株、米国株、投資信託、積立NISA、iDeCo～

となっており、高配当株を権利確定前に売却するという独自の投資法も行っています。

投資における武器は家計簿を駆使した節約！＆副業！

楽天ポイントセドリ、Youtube、ブログ、電脳セドリに挑戦中ですが

どれかで芽が出ることを信じて努力中！

最初の会社からは転職を経験して、現在は北陸の職場で

のびのびとサラリーマンやってます、幸せです

これからもお金や投資に関わること、

（投資初心者向けの証券口座の使い方解説動画など）

副業・セミリタイアに関わることを発信していくので

「ぽんちよ」です…。「ポンチョ」じゃないのでご注意を…

