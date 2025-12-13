【プレ富裕層】資産7500万円で、人生設計が変わる理由。FIRE達成の実体験

0:00 貯金7500万円を目指すべき理由
0:55 本動画の目次
1:20 7500万円で実現できる早期リタイア
4:43 7500万円は何年後に毎月いくら？
7:17 FIRE時の出口戦略は？切り崩し＆高配当株
9:35 楽天SCHDで配当金生活による早期退職
13:11 1億円・富裕層を目指すべき？
15:10 実体験のFIRE時の資産額は？

