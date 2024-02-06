【ブームに罠あり】地方移住でお金持ちが遠のく3つの理由【お金の勉強 初級編】：（アニメ動画）第119回

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00:00 intro

00:15 質問：地方移住してリモートワークでお金持ちになることは可能か

01:26 結論：地方移住の想定が甘い

02:40 地方移住でお金持ちが遠のく理由その①【生活コストは安くない】

03:21 (1)住宅の修繕費

03:52 (2)車代

04:09 (3)燃料代

04:47 (4)国民健康保険料

05:25 (5)町内会費や自治会費

05:45 (6)通信費

06:11 (7)お返し

07:11 その他：意外に物価自体も安くない

08:09 地方移住でお金持ちが遠のく理由その②【お金にならない雑務が多い】

09:07 └時間単価が下がる

10:38 お金持ちが遠のく理由その③【一人勝ちが許容されにくい】

11:03 └『農家はつらいよ』著者 寺坂さんの事例

13:22 まとめ

について解説しています。

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▼オンラインコミュニティ『リベシティ』

https://site.libecity.com/

▼リベ大ブログ

【ブームに罠あり】地方移住でお金持ちが遠のく3つの理由

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【動画内でご紹介した書籍】

『農家はつらいよ 零細メロン農家・年商1億までの奮闘記 』

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【関連資料】

「テレワークで地方移住、最大100万円補助 政府21年度から」（日経新聞）

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64223980V20C20A9MM0000/

「ひたちおおた移住・定住総合サイト」（じょうづるライフ）

http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/dir004947.html

「地方移住で車の維持費、ガソリン代は？」（移住支援.com）

https://6jigen.com/p/car-costs-ranking/

「国民健康保険料 高い自治体ランキング」（ jigyou-tax.hajime888.com ）

http://jigyou-tax.hajime888.com/j01.html

（毎日新聞）

https://mainichi.jp/

「東京圏外へ移住で｢最大100万円｣賢く使う支援金」（東洋経済）

https://toyokeizai.net/articles/-/436944

「家計調査（家計収支編） 調査結果）」（総務省統計局）

http://www…