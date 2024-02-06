【ブームに罠あり】地方移住でお金持ちが遠のく3つの理由【お金の勉強 初級編】：（アニメ動画）第119回

22分 ago pikakichi2015@gmail.com

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00:00 intro
00:15 質問：地方移住してリモートワークでお金持ちになることは可能か
01:26 結論：地方移住の想定が甘い
02:40 地方移住でお金持ちが遠のく理由その①【生活コストは安くない】
03:21 (1)住宅の修繕費
03:52 (2)車代
04:09 (3)燃料代
04:47 (4)国民健康保険料
05:25 (5)町内会費や自治会費
05:45 (6)通信費
06:11 (7)お返し
07:11 その他：意外に物価自体も安くない
08:09 地方移住でお金持ちが遠のく理由その②【お金にならない雑務が多い】
09:07 └時間単価が下がる
10:38 お金持ちが遠のく理由その③【一人勝ちが許容されにくい】
11:03 └『農家はつらいよ』著者 寺坂さんの事例
13:22 まとめ

について解説しています。

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▼オンラインコミュニティ『リベシティ』
https://site.libecity.com/

▼リベ大ブログ
【ブームに罠あり】地方移住でお金持ちが遠のく3つの理由

【ブームに罠あり】地方移住でお金持ちが遠のく3つの理由

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【動画内でご紹介した書籍】
『農家はつらいよ　零細メロン農家・年商1億までの奮闘記 』
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【関連資料】
「テレワークで地方移住、最大100万円補助 政府21年度から」（日経新聞）
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64223980V20C20A9MM0000/

「ひたちおおた移住・定住総合サイト」（じょうづるライフ）
http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/dir004947.html

「地方移住で車の維持費、ガソリン代は？」（移住支援.com）
https://6jigen.com/p/car-costs-ranking/

「国民健康保険料　高い自治体ランキング」（ jigyou-tax.hajime888.com ）
http://jigyou-tax.hajime888.com/j01.html

（毎日新聞）
https://mainichi.jp/

「東京圏外へ移住で｢最大100万円｣賢く使う支援金」（東洋経済）
https://toyokeizai.net/articles/-/436944

「家計調査（家計収支編）　調査結果）」（総務省統計局）
http://www…

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