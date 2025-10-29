【ブチギレろ】日本人の貯金格差が2026年以降に広がる悲劇！【NISA・貯金・節約・セミリタイア・FIRE】

51分 ago pikakichi2015@gmail.com

2026年からますます貯金が難しくなる。
その理由をアットホームに解説！

🉐新NISAを始めて人生を変えよう！無料で口座開設できます！#PR
✅楽天証券
→https://ad2.trafficgate.net/t/r/1222/738/310621_387767
🔽楽天証券の口座開設の動画はこちら！
🔽子猫でも簡単に口座開設できます！
→https://youtu.be/1FJrfE3L8rw
🔽iDeCoで老後資金を作ろう！
→https://ad2.trafficgate.net/t/r/107/6317/310621_387767

✅SBI証券
→https://x.gd/g1ec9
🔽SBI証券の口座開設の動画はこちら！
🔽見ながらやれば超簡単に口座開設できるで！
→https://youtu.be/Zr0cxiQ9P2c

✅副業を本気で始めたい人は、こちらがおすすめ
副業を4年やってる僕が読んでも目から鱗の内容！
少し高いので、本気でやりたい人向けです。
「副業で稼ぐ」を徹底理解。月50万狙う副業完全実践書
→https://brmk.io/wM4Mgw
本書の辛口レビューはこちら
→https://x.com/brain_oki/status/1967710023003656365

🉐固定費削減で格安スマホは必須、おすすめはこちら！
✅楽天モバイル
楽天経済圏なら効果抜群！ポイントがガシガシ貯まる！
→https://ad2.trafficgate.net/t/r/382/4401/310621_387767

🎵使用音楽
・若林タカツグ様→https://twitter.com/cocoa2448
・魔王魂様「シャイニングスター」

🔻もりげへの仕事のご依頼、
　お問い合わせはX(旧Twitter)のDMでお願いします。
→https://twitter.com/morige_4649

🔻チャンネル概要
貯金・投資をテーマに「必ずひと笑いさせる」という縛りプレイで発信しているチャンネルです。
真面目な話は苦手だ！面白おかしく教えてくれ！
という方にぶっ刺しに行きます。

🔻プロフィール
ズボラなアラサー会社員もりげ。
平均収入でスキルも無いスーパー凡人野郎の私が
40代で資産5000万円でセミリタイアを目指して活動中。
2人の子供がいても達成してみせる！

【目標】40代でセミリタイア！自由に生きる！
【発信内容】貯金、投資っぽい話をアメとムチで。
【特徴】あなたをひと笑いさせる・・ように頑張る。

🔻チャンネル登録はこちら
→https://www.youtube.com/channel/UC5laBQe3nqbrAnwNTabchhQ?sub_confirmation=1

🔻おすすめ動画
40代の勝ち組資産額
→https://studio.youtube.com/video/YcHR3xJw2rw/edit

150本の動画で知った貯金の本音を暴露します
→https://youtu.be/-rq7HrjwjKE

2025年絶対絶対やるべきこと5選
→https://youtu.be/fwW3s_6c2mg

新NIS…

Contents

Related posts:

【個人の買い物＆副業スタートに】知らなきゃ損する〜憧れのハイブランドを国内定価より安く購入する方法〜

【老後】老後を年金だけで楽勝に暮らせる、勝ち組夫婦の高笑い！現役時代の給与額に衝撃！

Luxury Lifestyle of Zeus and His Fiancée ❣️ #zeus #monaco #shorts #luxury #supercars #...

関連投稿:

  1. ウォーレンバフェットの名言3 #ビットコイン #お金 #米国株 #投資 #名言 #仮想通貨
  2. 【3000万円と違う】資産5000万円目前の心境 │ ポートフォリオ │ 5000万円までの道のり
  3. 【完全版】会社を辞めたあとの手続き５選【見たら100万円を得する】
  4. 300万〜1000万年収別リアルな生活の違い
Tags: , , , ,

More Stories

【放置でOK】1000万円が3000万円に！“ほったらかし投資”が最強な理由

2時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【データあり】62歳のシニアブロガーが出版！成功した3つの理由【稼ぐ 実践編】：（アニメ動画）第85回

3時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【2chお金スレ】スキルゼロで稼げるおすすめ最強副業を挙げていけ！バレない在宅ワークで収入2倍にww【2ch有益スレ】

8時間 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

【ブチギレろ】日本人の貯金格差が2026年以降に広がる悲劇！【NISA・貯金・節約・セミリタイア・FIRE】

51分 ago pikakichi2015@gmail.com

【放置でOK】1000万円が3000万円に！“ほったらかし投資”が最強な理由

2時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【データあり】62歳のシニアブロガーが出版！成功した3つの理由【稼ぐ 実践編】：（アニメ動画）第85回

3時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【2chお金スレ】スキルゼロで稼げるおすすめ最強副業を挙げていけ！バレない在宅ワークで収入2倍にww【2ch有益スレ】

8時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【エアトリ国内航空券・11月秋旅特集】東京-新千歳線が驚愕の4,520円から！紅葉、食、温泉を楽しむための最安値ガイド

2日 ago pikakichi2015@gmail.com