【データあり】62歳のシニアブロガーが出版！成功した3つの理由【稼ぐ 実践編】：（アニメ動画）第85回

【関連リベ大ブログ記事】
【ブログの始め方】簡単3ステップでブロガーデビュー【初心者向け】

【データあり】62歳のシニアブロガーが本を出版！成功した3つの理由について解説

【動画内でご紹介した書籍】
『未亡人26年生が教える心地よいひとり暮らし』
▼Amazon
https://af.moshimo.com/af/c/click?a_id=1057360&p_id=170&pc_id=185&pl_id=4062&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fdp%2F4594085318

▼楽天
https://books.rakuten.co.jp/rb/16403557/

【動画内でご紹介したブログ】
りっつんブログ

トップページ

【関連記事】
【ブログドリーム：出版】ブログ歴3年半、こびと株の母（62歳）がシニアブロガーとして初書籍を出版します【データをすべて公開】

▼オンラインコミュニティ『リベシティ』
https://site.libecity.com/

★リベ大が本になりました！
Amazon
https://amzn.to/2VztyaF

楽天
https://books.rakuten.co.jp/rb/16310040/

▼本日の動画内容
00:00 intro
00:17 今日の話題：62歳のシニアブロガーが成功した理由
02:36 シニアブロガーが出版するまでの経緯
06:26 3つの成功要因
06:43 └①個性があること
07:46 └②しっかり継続したこと
08:49 └③コーチがいたこと・素直だったこと
10:44 ブログのメリット
10:50 └①リスクがめちゃくちゃ低い
11:18 └②リターンが大きい
11:55 └③見込み客を作れる
12:33 └④時間と場所に縛られない
12:51 └⑤重要ビジネススキルが身につく
13:03 　└ライティング力
13:27 　└マーケティング力
13:41 　└セールス力
14:04 まとめ

について解説しています。

【関連動画】
第13回 初心者向けアフィリエイト・ブログの始め方【ざっくり解説】【稼ぐ 実践編】

第54回 【嘘？本当？】ブログで月収100万円って本当に可能なの？売上の内訳を解説【稼ぐ 実践編】

第65回 【月収100万円も狙える】ブログ起業のために買うべきもの6選【これで全部です】【稼ぐ 実践編】

第7回 アフィリエイトやブログは今後も稼げる…

