【データあり】62歳のシニアブロガーが出版！成功した3つの理由【稼ぐ 実践編】：（アニメ動画）第85回

▼本日の動画内容

00:00 intro

00:17 今日の話題：62歳のシニアブロガーが成功した理由

02:36 シニアブロガーが出版するまでの経緯

06:26 3つの成功要因

06:43 └①個性があること

07:46 └②しっかり継続したこと

08:49 └③コーチがいたこと・素直だったこと

10:44 ブログのメリット

10:50 └①リスクがめちゃくちゃ低い

11:18 └②リターンが大きい

11:55 └③見込み客を作れる

12:33 └④時間と場所に縛られない

12:51 └⑤重要ビジネススキルが身につく

13:03 └ライティング力

13:27 └マーケティング力

13:41 └セールス力

14:04 まとめ

について解説しています。

