【データあり】62歳のシニアブロガーが出版！成功した3つの理由【稼ぐ 実践編】：（アニメ動画）第85回
【データあり】62歳のシニアブロガーが本を出版！成功した3つの理由について解説
『未亡人26年生が教える心地よいひとり暮らし』
▼本日の動画内容
00:00 intro
00:17 今日の話題：62歳のシニアブロガーが成功した理由
02:36 シニアブロガーが出版するまでの経緯
06:26 3つの成功要因
06:43 └①個性があること
07:46 └②しっかり継続したこと
08:49 └③コーチがいたこと・素直だったこと
10:44 ブログのメリット
10:50 └①リスクがめちゃくちゃ低い
11:18 └②リターンが大きい
11:55 └③見込み客を作れる
12:33 └④時間と場所に縛られない
12:51 └⑤重要ビジネススキルが身につく
13:03 └ライティング力
13:27 └マーケティング力
13:41 └セールス力
14:04 まとめ
について解説しています。
