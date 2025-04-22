【セミリタイア後の税金と社会保険料】収入と控除から収支を計算｜サイドFIRE #サイドfire #セミリタイア
控除や税金の仕組みも複雑なため、計算が面倒。
見本を作ってみましたので、参考になれば嬉しいです。
▼【セミリタイア計画】目標資産7000万円｜子育て後は夫婦で自分たちの時間を大事に
▼【新NISA投資戦略】セミリタイアを目標としたポートフォリオ
〜税金や控除をサクッと理解できるオススメ本〜
▼お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください！
https://amzn.to/46howCe
〜控除や税金の計算で参考にしたサイト〜
▼給与所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
▼配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
▼配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
▼基礎控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
▼社会保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
▼国民健康保険計算機
https://www.kokuho-keisan.com/
▼国民健康保険のシミュレーション
————————————–
【noteメンバーシップ：投資家のウラ側】
https://note.com/akira_nonbiri/
◆料金
・月額300円（初月無料）
・いつでも退会可能です。
◆参加者にとって良いこと
・ほったらかし投資家を卒業できる
・ポートフォリオを自分で作れるようになる
・株式、国債、暗号資産、コモディティ（金など）に分散投資ができる
◆対象：投資未経験、投資初心者
・ほったらかし投資に不安
・分散投資に興味がある
◆記事の内容（月4本以上）
・積立投資およびスポット投資の売買内容
・ミニコラム
◆VOOの検討（見本記事：無料）
https://note.com/akira_nonbiri/n/nce86d0ac4d49
◆メンバーシップの説明記事（無料）
https://note.com/akira_nonbiri/n/nec0a2a4516f5
————————————–
【使用中の証券会社〜どれも口座開設は無料〜】
▼ブログのトップ画面に掲載中（SBI証券など）
https://smile-life-cloudcat.com/
▼SBI証券
https://ad2.trafficgate.net/t/r/10/1025/308159_384757
✓口座開設料・口座管理料が無料
✓取引手数料業界最安クラス
…