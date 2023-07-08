【ジェイソン流お金の増やし方①】コレだけやればお金は貯まるのにどうして何もしないの？Why Japanese people！？

1時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【動画目次】
00:00 OP
05:58 2年前にFIRE
14:09 ゆっくり堅実な投資
17:15 3つの手順
30:44 米国株
36:38 次回予告

この動画の前編・後編はこちら
前編：https://youtu.be/7QqqQWZYzhs
後編：https://youtu.be/31WcofNY6Cc

中田敦彦のWebコミュニティ「PROGRESS」はこちら
https://www.nakataatsuhiko.com/fanclub-salon

中田敦彦の自伝小説「混沌を泳ぐ」はこちら
https://amzn.to/2Utm3p8

中田敦彦のトークチャンネルはこちら
https://www.youtube.com/channel/UC6kSLiIgAcbXNSxf0JHjy5g

聴くYouTube大学 in Voicyはこちら
https://voicy.jp/channel/1598

中田敦彦プロデュース・カードゲーム「XENO」はこちら
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「XENO」テーマソングはこちら
https://www.tunecore.co.jp/artist/YUKI-TERADA#r580180

「Win Win Wiiin」テーマソングはこちら
https://distrokid.com/hyperfollow/juvenilezinee/let-me-tell-you-now

中田敦彦公式サイトはこちら
https://www.nakataatsuhiko.com

中田敦彦の妻「福田萌のYouTube -Moe ch.もえチャン- 」はこちら
https://www.youtube.com/channel/UCxbpQQS6pHnX-Ok-Fp8q7Tw

この動画の参考文献：
「ジェイソン流お金の増やし方」厚切りジェイソン （ぴあ）
https://amzn.to/3FP2pG5
※Amazonアソシエイトとして上記リンクURLを使用しています

協力：ぴあ
※この動画は出版社の許諾を取った上で配信しています

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