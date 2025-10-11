【ケチくさい】お金が貯まらない人の口癖！「みんなと同じ」これ言ってませんか？

「貯金ができない人の口グセ‼️」というか私たちも昔はこう思ってました💦

今では失った時間とお金を後悔しています🔥

【時間がない】

時間はみんな1日24時間です。

仕事でもプライベートでも「時間がない」という人は、お金を持ってないことが多いですね。

私たちより経営者や個人事業主の方がよっぽど忙しいはずです。

しかし、彼らは時間がないとは言わず、自分で時間を作っています。

【みんなと同じ】

私たちが参考にする「みんな」は貯金があるのでしょうか。

同じことやっていると、同じ結果にしかなりません💦💦

お金界隈では常識ですが、

・投資

・医療保険の解約

・貯蓄型保険はゴミ

・スマホは格安

・見栄の消費は不要

こういった少数派の行動はできていますか❓️

日本の貯金額の中央値は100万円です。

このままだとみんなと同じ人生ですよ😂

【週末どこいく❓️】

これ意外と多いです。

「休日はお金を使わないと！」

という習慣が染み付いています。

特別なお出かけではなく、

・買うものが決まっていない買い物

・カフェ

・友人との頻繁な食事会、飲み会

・カラオケやゲームセンター

・ギャンブル

暇を潰すためにやっていませんか？

【自分へのご褒美】

ただの言い訳ですね💦

必要なものはすぐに買った方がコスパがいいです。

1人での飲食（カフェ、飲み屋、デザート、ウーバーイーツ）は特に危険ですね。

自分で自分を褒めるのではなく、他人に褒めてもらえるような人になりたいです⭐️

【若い時に経験しろ】

何を経験すればいいのでしょうか？

ブランド品を着て、高級ディナーを食べて旅行をすれば、良い経験になりますか？

私が節約を始めて経験したことは非常に多いと思っています。

・資産3000万円

・税金の勉強

・投資

・転職

・収入アップの資格取得

・副業

・自炊

・友人のライフプラン相談

みなさんはどんな経験がありますか？

お金を貯めた経験がない人が多すぎると思います。

【節約して人生楽しい❓️】

今のところ楽しいです。

ケチだけど「贅沢をしない」程度なので、つらいと感じたことはないですね。

水筒からお茶を飲むのがつらい人は、私と同じ生活は無理だと思いますが💦💦💦

・こどもがいる

・旅行は年4回（安いけど）

・お金がある

・仕事にストレスがない（周りは不満そうだが感じない）

・アマプラ、ネトフリ、ゲーム、副業

毎日やりたいことが多すぎて、充実した人生だと思います。

最近は寝る時間…