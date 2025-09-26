【やってみよう】節約貧乏から抜け出す方法

@tomochan.money_coach

【保存版📌】「節約してるのに貯まらない…」それ、“節約貧乏”の罠かも⚠️

やめるべきは👇

❌食費の極端削り

❌ポイント目的の無駄買い

❌趣味ゼロ生活

やるべきは👇

✅固定費をまず削減

✅小さな娯楽を予算化

✅投資とスキルにお金を回す

