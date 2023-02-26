【ひろゆき】不労所得だけで生活をする裏技！ネット副業？アフィリエイト？YouTube？あなたは何がしたいですか？【切り抜き】

ひろゆきさんの生放送の切り抜き動画を投稿しています。配信の内容をサクッと知りたい方におすすめです。フルテロップなのでミュート再生でもご視聴可能です。【ひろゆきの概要】西村 博之（にしむら ひろゆき、1976年11月16日 – ）は、日本の実業家、著作家、慈善家、プログラマ、YouTuber、匿名掲示板管理人。 中央大学文学部教育学科心理学コース卒業。日本最大級の匿名掲示板「2ちゃんねる」開設者、英語圏最大の匿名掲示板「4chan」管理人。ドワンゴが提供している日本最大級の動画配信サービス「ニコニコ動画」元取締役管理人。東京プラス株式会社代表取締役、有限会社未来検索ブラジル取締役。愛称・通称は「ひろゆき」。

東京都北区赤羽北出身。大学在学中の1999年に「2ちゃんねる」（現・5ちゃんねる）を開設し、管理人となる。2005年、ニワンゴ（現・ドワンゴ）取締役管理人に就任し、翌年に「ニコニコ動画」を開始。並行して企画立案、サービス運営、プログラマーとして複数の企業運営に携わる。2015年にフランス・パリへ移住。同年、英語圏最大の匿名画像掲示板「4chan」を買収し管理人に就任する。

ひろゆき,hiroyuki

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※当チャンネルはひろゆきさんの動画管理元であるガジェット通信様と正式な契約の元でMCNに加入し運営しております。

投稿頻度はアバウトですが週2回の投稿を目指しております。

至らない点、不慣れな点などあると思いますがご容赦下さい。

何卒宜しくお願い致します。

ひろゆきさんTwitter https://twitter.com/hirox246?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

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