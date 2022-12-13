【これだけ見ておけばOK】お金の勉強するならこのYouTuber！３選！
《おすすめチャンネル３選》
【初級】両学長 リベラルアーツ大学
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【中級】バフェット太郎の投資チャンネル
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【上級】朝倉慶のASK1
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【Twitter】
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【Instagram】
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【かずまプロフィール】
元ソフトバンク日本一営業マン
元バンドマン(九州の着うたランキング2位)
日本一周&世界二周(45カ国)するほどの旅好き
愛知県の離島に移住してセミリタイア生活
SNSマーケティング
営業会社
飲食店を合計5店舗経営(今は2店舗)
不動産オーナー(土地3家2)
https://youtu.be/kz24NCvfV8c
↑この動画を見れば起業の5年間の流れが全て分かる。
老後資金を貯め終え、
年の半分は家族で旅行する
セミリタイア生活中
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会社理念は
『家族貢献』
人生のコンセプトは
『好きな人とだけ生きていく』
オンラインサロンや教材のコンセプトは
『知れば、後はやるだけ』
好きな言葉は
『時間持ち』
理念に共感した方のみ、まずは0円サロンの方に入会してみてください^ ^