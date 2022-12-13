【これだけ見ておけばOK】お金の勉強するならこのYouTuber！３選！

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■コンセプトは『知れば後はやるだけ』

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【かずまプロフィール】

元ソフトバンク日本一営業マン

元バンドマン(九州の着うたランキング2位)

日本一周&世界二周(45カ国)するほどの旅好き

愛知県の離島に移住してセミリタイア生活

SNSマーケティング

営業会社

飲食店を合計5店舗経営(今は2店舗)

不動産オーナー(土地3家2)

https://youtu.be/kz24NCvfV8c​

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老後資金を貯め終え、

年の半分は家族で旅行する

セミリタイア生活中

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会社理念は

『家族貢献』

人生のコンセプトは

『好きな人とだけ生きていく』

オンラインサロンや教材のコンセプトは

『知れば、後はやるだけ』

好きな言葉は

『時間持ち』

理念に共感した方のみ、まずは0円サロンの方に入会してみてください^ ^