【これだけ見ておけばOK】お金の勉強するならこのYouTuber！３選！

7時間 ago pikakichi2015@gmail.com

#月額0円オンラインサロンの詳細は概要欄から​【ここをTAP!】

《おすすめチャンネル３選》
【初級】両学長 リベラルアーツ大学
https://www.youtube.com/channel/UC67Wr_9pA4I0glIxDt_Cpyw

【中級】バフェット太郎の投資チャンネル
https://www.youtube.com/c/%E3%83%90%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88%E5%A4%AA%E9%83%8E%E3%81%AE%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB

【上級】朝倉慶のASK1
https://www.youtube.com/channel/UCax09PmcRoY1R8mfJFBfv0g

ーーーーー
【月額0円】SNS攻略サロン入会はこちらから↓
※無料でSNSジャンル診断も受けられます^ ^
https://landing.lineml.jp/r/1655636563-ryjaP3X4?lp=MtihgB

■SNS攻略法と
■SNSマネタイズが学べる
■有料級動画が見放題＆限定コラムも
■コンセプトは『知れば後はやるだけ』
ーーーーーーーーーー

営業マン募集動画↓

面接申し込みフォーム↓
(上記動画を全て観た人のみ応募可)
https://forms.gle/6hcUDSVcvA6ZXUtU8

【Twitter】
https://twitter.com/kigyou_lab​

【Instagram】
https://www.instagram.com/kazumaro0221/

ーーーーーーーーーー
【かずまプロフィール】
元ソフトバンク日本一営業マン
元バンドマン(九州の着うたランキング2位)

日本一周&世界二周(45カ国)するほどの旅好き
愛知県の離島に移住してセミリタイア生活

SNSマーケティング
営業会社
飲食店を合計5店舗経営(今は2店舗)
不動産オーナー(土地3家2)

https://youtu.be/kz24NCvfV8c​

↑この動画を見れば起業の5年間の流れが全て分かる。

老後資金を貯め終え、
年の半分は家族で旅行する
セミリタイア生活中

ーーーーー

会社理念は
『家族貢献』

人生のコンセプトは
『好きな人とだけ生きていく』

オンラインサロンや教材のコンセプトは
『知れば、後はやるだけ』

好きな言葉は
『時間持ち』

理念に共感した方のみ、まずは0円サロンの方に入会してみてください^ ^

Related posts:

【OKWAVE Plus】株式会社オウケイウェイヴ・コールセンターの必須ツール！サポートコミュニティ
副業オタクの1ヶ月の副業収入【在宅で不労所得が稼げるのがオススメ】
VALUE-SERVER（バリューサーバー）高機能・高速レンタルサーバー ・ＧＭＯデジロック株式会社

関連記事:

  1. 【小金持ち】会社員夫婦が31歳で資産5,000万円を貯めた方法【FIRE セミリタイア 貯金 投資】
  2. 【再現性あり】普通の年収300万円OLが30代で3,000万円を貯めて「ゆるFIRE」した方法【FIRE,セミリタイア】
  3. プロFPさん作成「ライフプラン表」が無料で役に立つ！
  4. 【実例紹介】1億円貯めてFIREして来年から海外移住する「マミさん」にインタビューしてみた【FIRE セミリタイア】
Tags: , , , ,

More Stories

第138回【資産5,000万円到達のために】2022年学長がやりたいこと7選＆皆にやって欲しい「ただ1つ」のこと【人生論】

1日 ago pikakichi2015@gmail.com

【節税】やらなきゃ損！税理士が選ぶ節税ランキングベスト10！【個人の税金編】

1日 ago pikakichi2015@gmail.com

【マイメイトのFX自動売買：5ヶ月目】損益公開のまとめ #shorts

2日 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

ミュータント・タートルズ タートルズ参上！

3時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【これだけ見ておけばOK】お金の勉強するならこのYouTuber！３選！

7時間 ago pikakichi2015@gmail.com

ミュータント・タートルズ 宿敵シュレッダー

9時間 ago pikakichi2015@gmail.com

第138回【資産5,000万円到達のために】2022年学長がやりたいこと7選＆皆にやって欲しい「ただ1つ」のこと【人生論】

1日 ago pikakichi2015@gmail.com

【節税】やらなきゃ損！税理士が選ぶ節税ランキングベスト10！【個人の税金編】

1日 ago pikakichi2015@gmail.com