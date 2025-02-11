【これが実態】資産100万〜1億円はどんな人？資産額別の実態と傾向を主観で解説

1時間 ago pikakichi2015@gmail.com

振り返ると、資産額別で資産形成の考え方や行動も変わってました。今回はそんな「資産額別あるある」を独断と偏見マシマシでお話しする動画です👍

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00:00 intro
02:00 資産10〜50万円
05:…

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