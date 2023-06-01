【お金持ちの秘密】お金持ち夫婦が実践する、夫婦の家計管理方法【Money&You TV】

Money&You TV：マネーアンドユーTVです。チャンネル登録・高評価お願いいたします、励みになります！https://goo.gl/45V358

▼関連書籍

はじめてのお金の基本（成美堂）

https://amzn.to/3NrAEGQ

はじめてのNISA&iDeCo（成美堂）

https://amzn.to/3OsOv1a

▼関連動画

【貯蓄賢者】手取り25万円、30万円、35万円、40万円の理想の支出割合



【年金早見表付き】年収300万、400万、500万円の人がもらえる年金額はいくらなのか



【年金を増やす】年金を月20万円もらうにはどうすべきか



【お金持ちへの道】お金持ち夫婦に共通する10コのポイント



【お金持ちへの道】貧乏夫婦に共通する10コのポイント



【超初心者向け】最速で100万円貯めたい人必見！お金が貯まる人の「貯まる仕組み」



【資産運用戦略】iDeCo(イデコ)・つみたてNISA(積立NISA)の次は何に投資するべきか。プロが考える次の投資先



■Money&You：https://moneyandyou.jp/

■FP Cafe：https://fpcafe.jp/

■Mocha（モカ）：https://fpcafe.jp/mocha

■Podcast「マネラジ。」：https://goo.gl/cLpidK

■Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」：https://voicy.jp/channel/2040

■Twitter

・頼藤太希：https://twitter.com/yorifujitaiki

・高山一恵：https://twitter.com/takayamakazue

出演：頼藤 太希（よりふじ・たいき）、高山 一恵（たかやま・かずえ）

制作：株式会社Money&You（編集：宮田 翔吾）

オープニング曲提供：リベラ・ミュージック

【出演者情報】

●頼藤 太希（よりふじ たいき）通称：よりより

肩書き：経済ジャーナリスト、マネーコンサルタント、ファイナンシャルプランナー

株式会社Money&You代表取締役。中央大学客員講師。慶應義塾大学経済学部卒業

後、外資系生保にて資産運用リスク管理業務に6 年間従事。2015 年に株式会社Money&You を創業し、現職へ。『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)、『そのままやるだけ！お金超入門』(ダイヤモンド社)、『1 日5 分で、お金持ち』(クロスメディア・パブリッシング)など著書・監修多数。日本証券アナリスト協会検定会員。ファイナンシャルプランナー（AFP）。

●高山 一恵（たかやま かずえ）

肩書き：フ…