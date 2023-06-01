【お金持ちの秘密】お金持ち夫婦が実践する、夫婦の家計管理方法【Money&You TV】

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出演：頼藤 太希（よりふじ・たいき）、高山 一恵（たかやま・かずえ）
制作：株式会社Money&You（編集：宮田 翔吾）
オープニング曲提供：リベラ・ミュージック

【出演者情報】
●頼藤 太希（よりふじ たいき）通称：よりより
肩書き：経済ジャーナリスト、マネーコンサルタント、ファイナンシャルプランナー
株式会社Money&You代表取締役。中央大学客員講師。慶應義塾大学経済学部卒業
後、外資系生保にて資産運用リスク管理業務に6 年間従事。2015 年に株式会社Money&You を創業し、現職へ。『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)、『そのままやるだけ！お金超入門』(ダイヤモンド社)、『1 日5 分で、お金持ち』(クロスメディア・パブリッシング)など著書・監修多数。日本証券アナリスト協会検定会員。ファイナンシャルプランナー（AFP）。

●高山 一恵（たかやま かずえ）
肩書き：フ…

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