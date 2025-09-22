【お金を増やす5ステップ】資産100万〜2000万でも使える“セミリタイア戦略”

キャリアの不安。将来への焦り。家族との生活。 そして、“自分らしく生きたい”。
転職や副業への挑戦。FIRE（早期リタイア）への憧れ。 自己投資、教育費、住宅購入、退職後の生活費。
人生の節目に向けて、資産形成を始める人が増えています！
今回はそんな方のために、1000万円を達成した子持ちゆとり世代が実践したお金を貯める方法を紹介します！
この動画が支出を見直す中で、参考になれば嬉しいです！
🍀お金を増やす方法とは？
🍀子持ちゆとり世代独自の増やし方
同じ世代・家族構成の方はもちろん、子育て中のご家庭にもきっと参考になるはずです！
資産形成に関わる動画を配信中。よければチャンネル登録お願いします！
・動画の目次
00:00 初めに
02:12 プロフィール
02:20 第1ステップ
06:06 第2ステップ
12:38 第3ステップ
16:06 第4ステップ
18:47 第5ステップ
22:25 まとめ
・関連動画
【富豪への道】資産1000万→2000万達成して変わったこと

【目指せお金持ち】資産600万→1000万達成して変わったこと

資産3,000万到達で見える世界【6つの変化】

