【お金をかけない生活】質素だけど、心が満ちる節約生活になる理由。モノもお金も、少なくて大丈夫！ ミニマリストSin | 節約 | 片付け | 断捨離 |
0:00オープニングトーク
4:36プロフィール
4:41今日のGOOD & NEWS
10:11ラジオ対談/ゲストはミニマリストSinさん
52:21エンディングトーク
【SinさんのSNS】
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●Minimalist Takeruのストーリー
2015年、難病で無職になり、貯金ゼロ・借金生活の人生どん底から、所有物の99%を捨てて人生をリセット。ミニマリスト生活を始める。2017年12月YouTube活動を開始。ミニマリストの暮らし方や思考、持ち物、ルーティン、片付け術、家計管理、資産形成、時間術、暮らしの中での気づきなど、多くの「実例」や「実践的方法」を発信しています。
●Minimalist Takeru (ミニマリスト タケル)のSNS
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●Minimalist Takeruの書籍
①月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト生活
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②月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト整理術
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③貯まらない生活はもうやめよう！モノを手放すだけで増える「お金と幸せの法則」
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