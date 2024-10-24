【お金の使い方】年収2000万円の現実5選【価値観】

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1:14 個人事業主としての年収2000万円
└2:59 年収2000万円を公開することの不安
4:35 ①時間を大事にするようになった
10:47 ②収入を気にしなくなった
15:13 ③犬を飼い始めた
18:27 ④生活レベルは少し上がった
23:53 ⑤外食が増えた
28:37 まとめとオマケ（無益版：現実4選）
└28:56 オマケ（無益版：現実4選）

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