【お財布の中身】30代ミニマリストの貯金額を初公開 | キャッシュレス | サイドFIRE目標 | 毎月25万円積立 | What’s in my wallet? | SUB

3時間 ago pikakichi2015@gmail.com

今回は「サイドFIREを目指す30歳フリーランスのお財布の中身と貯金額」を紹介します。

年内に総資産1,000万円到達予定なので、
お金について悩んでいる方の参考になれば嬉しいです！

その他にも…
・30歳フリーランスの総資産額が気になる
・ミニマリストのお財布が知りたい
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早期退職を実現した後に副業等で一定程度の収入を得るFIREのスタイルです。

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