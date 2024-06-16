【おすすめ】20代2000万円貯金した節約家夫婦がお金をかけるもの8選

私達は20代で2,000万円貯金した節約家夫婦です。※投資の含み益込み、YouTube収益は除く。そんな圧倒的に節約貯金投資する私達が、積極的にお金を使っていくと決めている8つのものを紹介していきます。

✅動画で紹介した物

①アンカーモバイル電源(使用している商品とほぼ同スペックの現行モデル)

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②電動歯ブラシフィリップス ソニッケアー 3100シリーズ

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③替えブラシ(パチモン安価モデル)

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④GUM(ガム) デンタルフロス

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⑤ASEKIソーラーライト 屋外 防水 センサーライト

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⑥オーム電機 LED電球 E26 60形相当 人感明暗センサー付

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⑦Apple AirPods Pro（第2世代）​​​​​​​- MagSafe充電ケース（USB-C）

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⑧Anker Soundcore Life P3（ワイヤレス イヤホン Bluetooth 5.2）

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⑨パナソニック 食器洗い乾燥機 食洗機 ホワイト NP-TA4-W

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⑩東芝 ドラム式洗濯乾燥機 洗濯12kg 乾燥7kg(現行モデル)

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⑪Nijakise子供用三輪車

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✅動画内で紹介した書籍

①本当の自由を手に入れる お金の大学

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②この保険、解約してもいいですか？

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③いらない保険 生命保険会社が知られたくない「本当の話」

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④JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則

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⑤敗者のゲーム

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⑥インデックス投資は勝者のゲーム-株式市場から確実な利益を得る常識的方法

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⑦「空腹」こそ最強のクスリ

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⑧一汁一菜でよいという提案

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⑨資金３００万円で農FIRE 「農業」で、経済的にも精神的にも自由な生活を手に入れる

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⑩世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ（絵本です）

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⑪ 7つの習慣

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✅サブチャンネル「がまぐちの独り言」はコチラから！

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