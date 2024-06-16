【おすすめ】20代2000万円貯金した節約家夫婦がお金をかけるもの8選

6時間 ago pikakichi2015@gmail.com

私達は20代で2,000万円貯金した節約家夫婦です。
　※投資の含み益込み、YouTube収益は除く。
そんな圧倒的に節約貯金投資する私達が、積極的にお金を使っていくと決めている8つのものを紹介していきます。

✅動画で紹介した物
①アンカーモバイル電源(使用している商品とほぼ同スペックの現行モデル)
　https://amzn.to/3VFNett
②電動歯ブラシフィリップス ソニッケアー 3100シリーズ
　https://amzn.to/4eo3mY8
③替えブラシ(パチモン安価モデル)
　https://amzn.to/3x8nUmK
④GUM(ガム) デンタルフロス
　https://amzn.to/3yXMZBf
⑤ASEKIソーラーライト 屋外 防水 センサーライト
　https://amzn.to/4ceWyL3
⑥オーム電機 LED電球 E26 60形相当 人感明暗センサー付
　https://amzn.to/4b46nK4
⑦Apple AirPods Pro（第2世代）​​​​​​​- MagSafe充電ケース（USB-C）
　https://amzn.to/4b1tpl4
⑧Anker Soundcore Life P3（ワイヤレス イヤホン Bluetooth 5.2）
　https://amzn.to/3RubjkK
⑨パナソニック 食器洗い乾燥機 食洗機 ホワイト NP-TA4-W
　https://amzn.to/3Rso7Ip
⑩東芝 ドラム式洗濯乾燥機 洗濯12kg 乾燥7kg(現行モデル)
　https://amzn.to/4b6Y6VM
⑪Nijakise子供用三輪車
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✅動画内で紹介した書籍
①本当の自由を手に入れる お金の大学
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②この保険、解約してもいいですか？
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③いらない保険 生命保険会社が知られたくない「本当の話」
　https://amzn.to/3KJr1Vi
④JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則
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　【楽天】https://a.r10.to/hNvETO
⑤敗者のゲーム
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⑥インデックス投資は勝者のゲーム-株式市場から確実な利益を得る常識的方法
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⑦「空腹」こそ最強のクスリ
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⑧一汁一菜でよいという提案
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⑨資金３００万円で農FIRE　「農業」で、経済的にも精神的にも自由な生活を手に入れる
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⑩世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ（絵本です）
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⑪ 7つの習慣
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✅サブチャンネル「がまぐちの独り言」はコチラから！
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