『お金持ちの悩み』資産7000万円あってもセミリタイアできない理由

13時間 ago pikakichi2015@gmail.com

「資産7000万円あればセミリタイアできる」と思っていませんか？実は、一定額の資産があってもリタイアに踏み切れない人が多いのが現実です。本動画では、お金持ちが抱える意外な悩み、リタイア後の不安、そして「本当に必要な資産額」について深掘りします。自由な人生を手に入れるために、今からできる準備とは？ぜひ最後までご覧ください！

他のおすすめ動画はこちら

『貯金の罠』知らないとやばい資産3000万円の現実＜貯金,投資,資産形成＞

『かなりのレア！』資産2000万円が勝ち組な理由『新NISA,資産形成,投資

『新NISAで広がる』格差社会がさらに広がっていく件

『最悪な失敗』資産6000万円でFIREして大失敗した理由＜新NISA.資産形成.セミリタイア＞

✅ブラック企業に搾取されない為に自己投資をして会社脱出をしよう！

当チャンネルではサイドFIREを推奨しております

・FI＝特定の収入に依存しない
・RE=嫌な仕事をしない

ロードマップとしては
✅80点の倹約（家計管理&固定費削減）
✅80点の投資（インデックス投資）
✅100％中の100%の入金力(ちゃんとした副業)

ひたすら入金力を高める
脳筋プレイが当チャンネルのスタイルです

～自己紹介～
　✅ユーチューバー兼、某ブラック自動車ディーラー勤務
　✅副業戦士
　✅2年間の活動で収益化達成
　✅貯蓄率５０％
　✅インデックス投資９割&高配当株１割
　✅自己投資の妖精
　✅自由と自立した人達を応援

＜概要欄をご覧頂いた方へ＞
　僕はブラック企業で辛い経験をしました
　同じ苦しみを持つ人が1人でも減ってほしいと
　思いましてチャンネルを立ち上げました。
　最初はダイエット→自己投資→車
　発信内容は変わりましたが
　想いは変わりません。
　どうかこのチャンネルを見た人たちが
　ブラック企業に搾取されない事を祈ります
　
　✅チャンネル登録
　✅グッドボタン
　✅コメント
　よろしくお願いします！！

～他チャンネル～

ディーラー勤務の経験を活かした
値引きや新車・中古車・メンテナンスについてお伝え

【三方良しの値引き術】自己投資ch
https://www.youtube.com/channel/UCrHAscy2oNQWY5r8T5G0Sow

自動車ニュースやディーラーの裏側
車に関するご質問にお応えする

【ラジオで自動車ニュースを学ぶ】ぱんたのこたつ
ht…

Contents

Related posts:

『副業成功は〇〇が９割！』『初心者でも月１０万円稼ぐロードマップ』

【テスタ】※銘柄公開※買って寝とけば億れる株。20億で夢の配当金生活【テスタ切り抜き/不労所得/先物】

紅白歌合戦

関連投稿:

  1. 【2chお金スレ】この1年でいくら資産増えた？正直に残高画像挙げていけww【2ch有益スレ】
  2. 【長期投資を続けてお金持ちになるコツ】金融庁つみたてシミュレーター #shorts
  3. 住宅ローン、変動金利？固定金利？どっちが正しいの？　おうち購入研究所所長OKD
  4. 夫婦版セミリタイア。新NISAを上手く使い資産所得を😌 #サイドfire #セミリタイア
Tags: , , , ,

More Stories

【サイドFIRE後の日常】1日投資ルーティン｜トレード、自炊、散歩する日々

8時間 ago pikakichi2015@gmail.com

「お金が増える人の“使い方”には秘密がある」「お金は“止める”な。“流せば”勝手に増える」「あなたの財布が痩せる理由は、“お金の止め方”にある」

9時間 ago pikakichi2015@gmail.com

副業をやって気づいた自分の可能性 #節約オタクふゆこ #ライフプラン #新NISA #資産形成 #資産運用 #投資知識 #マイナビ #健康経営 #Bring.

10時間 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

【サイドFIRE後の日常】1日投資ルーティン｜トレード、自炊、散歩する日々

8時間 ago pikakichi2015@gmail.com

「お金が増える人の“使い方”には秘密がある」「お金は“止める”な。“流せば”勝手に増える」「あなたの財布が痩せる理由は、“お金の止め方”にある」

9時間 ago pikakichi2015@gmail.com

副業をやって気づいた自分の可能性 #節約オタクふゆこ #ライフプラン #新NISA #資産形成 #資産運用 #投資知識 #マイナビ #健康経営 #Bring.

10時間 ago pikakichi2015@gmail.com

年金は何歳から受け取るのが得？　#年金 #年金受給 #老後資金 #資産形成 #50代からの暮らし#お金の知識 #金融リテラシー #ライフプラン #老後マネー

12時間 ago pikakichi2015@gmail.com

『お金持ちの悩み』資産7000万円あってもセミリタイアできない理由

13時間 ago pikakichi2015@gmail.com