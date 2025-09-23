「節約投資系SNS」に騙されてはいけないこと/マネしてはいけないこと

0:00「節約投資系SNS」に騙されてはいけないこと/マネしてはいけないこと1:49① 投資を知識ゼロで始めること3:26② 「お金が貯まってるっぽい人」の豪遊・贅沢・消費を見てマネること4:59③ リスクの高い攻めすぎた投資6:30④ インデックス投資への「過剰な積立額」7:50⑤ 収入・職業・生活費・資産額で劣等感を持つこと9:14⑥ 「買ってはいけないモノ」を鵜呑みにすること10:35⑦ 「お得」に釣られた買い物をすること12:25⑧ 投資先(買う銘柄)に目移りすること/投資の信念・軸がブレること13:57⑨ 「絶対儲かる銘柄」を信じること15:14⑩ 暴落煽りのコンテンツを間に受けて売却すること16:42⑪ 「買ったら節約になったモノ」を買うこと/「節約グッズ」を買いすぎること18:05⑫ 健康も家族も犠牲にして働きすぎること19:38⑬ 自分が知らない世界の副業に安易に手を出すこと21:01⑭ 「自己流の極端な自炊」を真似すること23:04⑮ SNS映えを狙った「丁寧な家計管理」24:14⑯ 節約貯蓄を優先させて「結婚」「出産」も諦めること26:29⑰ 節約投資系インフルエンサーの「有料サロンや教材」に飛びつくこと28:04⑱ 節約投資系インフルエンサーが発売した商品を買うこと29:15⑲ 節約のために「趣味」や「楽しみ」を諦めること30:26⑳ 目先の「お金」「収入アップ」に目が眩んで転職すること

32:07クロージング

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

●Minimalist Takeruのストーリー

2015年、難病で無職になり、貯金ゼロ・借金生活の人生どん底から、所有物の99%を捨てて人生をリセット。ミニマリスト生活を始める。2017年12月YouTube活動を開始。ミニマリストの暮らし方や思考、持ち物、ルーティン、片付け術、家計管理、資産形成、時間術、暮らしの中での気づきなど、多くの「実例」や「実践的方法」を発信しています。

●Minimalist Takeruの書籍や仕事の連絡はコチラ

https://linktr.ee/Minimalist_Takeru

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

●Minimalist Takeruの書籍

①月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト生活

https://amzn.to/36cu7fJ

②月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト整理術

https://amzn.to/365wMI6

③貯まらない生活はもうやめよう！モノを手放すだけで増える「お金と幸せの法則」



④60日で9割捨てる片づけ術

https://amzn.asia/d/b92NE4W

⑤お金の増え方…