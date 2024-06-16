※起業、副業で稼ぎたい人以外見ないでください※ コレを理解していないと絶対に勝てません。しかしコレさえ身に付けてしまえば起業も簡単！格差社会で100%生き残れる方法を教えます。【竹花貴騎 切り抜き】

★本日のプレイリスト0:00 今の時代で生き残るためにはコレを理解しろ6:45 デザインスキルとは何か？13:43 デザインスキルを持つ人間はコレが出来る17:05 今は文系の人が重要な時代になっている20:15 世の中のビジネスは〇〇に対して作られている21:17 アイディアを生み出すクロスダイヤモンド思考

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